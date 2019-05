Troisième cérémonie de la remise de l'Ordre de Montréal





La mairesse de Montréal remet la plus haute distinction honorifique de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - En ce jour anniversaire de la fondation de Montréal, la mairesse Valérie Plante a remis la plus haute distinction de la Ville de Montréal à des personnalités émérites qui contribuent de façon exceptionnelle à son rayonnement.

« L'Ordre de Montréal est une très haute distinction qui nous permet de mettre en lumière l'apport des citoyennes et des citoyens à l'édification de la métropole du Québec. Alors que nous célébrons le 377e anniversaire de notre ville, je suis fière de remettre l'Ordre de Montréal à des personnalités qui, par leur talent, leur engagement et leurs actions ont marqué la collectivité. La diversité de leurs parcours est à l'image de Montréal et nous en sommes bien fiers ! », a déclaré Mme Valérie Plante.

Les récipiendaires de l'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal constitue la plus haute distinction honorifique de la métropole. Voici les récipiendaires qui ont été honorés, parmi les trois grades suivants : commandeur-commandeure (3), officier-officière (6), chevalier-chevalière (8).

Commandeur-commandeure

Jean-Claude Fouron

Fondateur du Centre de cardiologie foetale du CHU Sainte-Justine, qu'il a dirigé pendant seize ans, Jean-Claude Fouron est une sommité mondiale dans ce domaine et un pionnier dans l'utilisation de l'échographie foetale. Fervent ambassadeur de son université, de son centre universitaire et de sa ville, ce grand scientifique est reconnu comme un médecin humaniste et un pédagogue de talent.

Trang Hoang

Chercheure de renom, Trang Hoang consacre sa vie à la lutte contre le cancer. Elle est pionnière dans la recherche et la formation en biologie des systèmes. Elle fait partie d'une équipe de sept chercheurs qui a fondé à Montréal l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, un centre de recherche multidisciplinaire axé sur la biologie des systèmes intégrés du cancer.

Joseph Rouleau

Chanteur de réputation mondiale, Joseph Rouleau a représenté le Québec sur les scènes internationales et dans les grands festivals dans plus de 168 opéras.

Sa puissante voix de basse a servi les chefs-d'oeuvre de l'art lyrique aux côtés d'artistes tels que Maria Callas, Placido Domingo, Joan Sutherland et Kiri Te Kanawa, sous la direction de chefs d'orchestre tels que Pierre Boulez, Zubin Mehta et Sir Georg Solti. Sa discographie compte des enregistrements d'airs de Berlioz, Gounod, Moussorgski, Rossini et Félix Leclerc.

Officier-Officière

Jean Beaudin

Jean Beaudin s'impose depuis plus de 40 ans comme l'un des plus importants réalisateurs québécois, autant en cinéma qu'à la télévision. Il a notamment adapté à l'écran plusieurs oeuvres québécoises, dont la série Les filles de Caleb, d'Arlette Cousture; Being At Home With Claude, de René-Daniel Dubois?; et Le collectionneur, de Chrystine Brouillet.

Sylvie Bernier

Sylvie Bernier a fait l'histoire en remportant la médaille d'or en plongeon au tremplin de trois mètres lors des Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles. Elle est à l'origine de la Fondation de l'athle?te d'excellence du Que?bec et préside la Table sur un mode de vie physiquement actif et la Table québécoise sur la saine alimentation.

René Richard Cyr

René Richard Cyr marque la vie culturelle montréalaise et québécoise depuis plus de 40 ans. Ses talents se déploient dans de multiples disciplines en tant qu'auteur, metteur en scène, directeur artistique, réalisateur, interprète, idéateur, animateur et professeur. Il a signé quelque 125 oeuvres, plus de 70 pièces théâtrales, trois opéras et de nombreux spectacles, entre autres pour Céline Dion, l'Orchestre symphonique de Montréal et le Cirque du Soleil.

Madeleine Juneau

Directrice générale de la Maison Saint-Gabriel depuis plus de vingt ans, Madeleine Juneau fait revivre au public l'histoire de la Nouvelle-France par une programmation riche, immersive et constamment renouvelée. On lui doit notamment la reconnaissance des Filles du Roy en tant que bâtisseuses de la cité, exemple éloquent de sa détermination à faire connaître la contribution historique des femmes au développement de la métropole.

Sylvie Rochette

Sylvie Rochette lutte depuis près de 25 ans contre la précarité et la pauvreté à Montréal. Elle est cofondatrice et directrice générale de Regroupement Partage, organisme qui produit ses propres légumes biologiques au profit des familles démunies et qui rassemble et soutient les Magasins-Partage. Elle a initié, en 2015, le projet d'agriculture urbaine Cultiver l'Espoir, à terme le plus important en son genre au Canada.

Louis Sabourin

Professeur à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) et pionnier en études et coopération internationales, Louis Sabourin a contribué à l'essor du domaine des relations internationales à Montréal, au Québec et au Canada. Parmi les exceptionnelles réalisations de Louis Sabourin, il importe de mentionner le Conseil des relations internationales de Montréal, dont on lui doit la fondation en 1984.

Chevalier-chevalière

Léopold Beaulieu

Fondateur et président-directeur général de Fondaction, Léopold Beaulieu a fait la preuve que le développement économique pouvait se faire dans le respect de ses citoyens et de l'environnement. L'engagement de Léopold Beaulieu dans la promotion d'une économie sociale et solidaire l'amène à s'impliquer dans une vingtaine d'organismes au Québec et à l'échelle internationale qui bénéficient de sa vision et de ses talents d'administrateur.

Gina P. Cody

Comptant 30 années d'expérience en ingénierie, Dre. Gina Parvaneh Cody est la première femme ayant obtenu un doctorat en génie du bâtiment de l'Université Concordia. En 2018, elle a fait bénéficier son alma mater d'une importante contribution financière laquelle a renommé en son honneur sa faculté de génie. L'École de génie et d'informatique Gina-Cody soutiendra notamment la recherche de pointe sur les villes intelligentes.

Edith Cyr

Edith Cyr est directrice générale de l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier et s'engage, depuis plus de 35 ans, dans la promotion des formules collectives en immobilier et en affaires. En plus de présider le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, Edith Cyr coordonne le Fonds d'investissement de Montréal et siège au conseil d'administration de PME-MTL Grand Sud-Ouest.

Nassib El-Husseini

Directeur général de la compagnie Les 7 doigts de la main, Nassib El-Husseini est l'artisan du succès international de ce collectif artistique. En 2003, son chemin croise celui de sept artistes issus du Cirque du Soleil. Entouré d'une équipe d'exception, il les propulse à travers le monde. Aujourd'hui, Les 7 doigts de la main est l'une des compagnies québécoises présentant annuellement le plus grand nombre de spectacles à l'étranger.

Paul-André Fortier

Le chorégraphe Paul-André Fortier a marqué le monde de la danse contemporaine par l'originalité de ses créations, qu'il a présentées sur de nombreuses scènes en Amérique, en Europe et en Asie. Danseur depuis le début de sa carrière, il a été, dès ses premières créations, le précurseur d'une forme de théâtralité chorégraphique très tôt reconnue par ses pairs.

Jean-Claude Poitras

Figure marquante de la mode québécoise, Jean-Claude Poitras a, pendant 30 ans, consacré son talent à la création de collections féminines et masculines et à celle d'uniformes pour des institutions et des entreprises. Il a également créé des costumes pour des films et des artistes de scène. Il est devenu, grâce à ses créations, un ambassadeur par excellence du style et de l'art de vivre montréalais.

Jobie Tukkiapik

Au cours de ses deux mandats de président de la Société Makivik, Jobie Tukkiapik a contribué de façon remarquable au développement d'un réseau de points de service pour la population inuit itinérante de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions, Jobie Tukkiapik a exécuté un plan d'action pour aider cette population. Il a ainsi facilité l'accès des Inuits de Montréal à des services de santé et à des programmes sociaux, et favorisé leur employabilité.

Pauline Wong

Femme d'affaires émérite à la tête de l'entreprise familiale Les Aliments Wong Wing pendant plus de 50 ans, Pauline Wong oeuvre activement au mieux-être de la communauté chinoise de l'agglomération montréalaise. Elle se distingue depuis près 35 ans par son implication exemplaire dans le développement d'organismes favorisant l'ouverture interculturelle, la qualité de vie, l'égalité et la santé de ses concitoyens d'origine chinoise et asiatique.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal est formé des membres suivants : les coprésidents, l'honorable Louise Arbour et M. Bernard Voyer; et les membres oeuvrant dans divers domaines : Mme Sophie Brochu, M. Bernard Descôteaux, Mme Cadleen Désir, Mme Odile Joannette, M. Laurent McCutcheon, Mme Émilie Nicolas et M. Jan-Fryderyk Pleszcynski.

À propos de l'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Cette distinction est remise annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais le 17 mai, à la suite d'un appel public de candidatures mené l'automne précédent. Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre .

