De plus belles cours d'école au Québec dès la prochaine rentrée grâce à un investissement de 3 millions de dollars





SAINT-HUBERT, QC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Des milliers d'élèves du préscolaire et du primaire pourront profiter de cours d'école plus attrayantes dès la prochaine rentrée scolaire grâce à un investissement gouvernemental de 3 millions de dollars. Les 140 projets retenus sont répartis dans 49 commissions scolaires, partout au Québec.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de son passage à l'école alternative des Quatre-Saisons de la Commission scolaire Marie-Victorin. Cet établissement recevra d'ailleurs un montant de 25 000 $ qui lui permettra d'aménager un terrain multisport synthétique ainsi qu'un mobilier urbain avec arbres et arbustes. Cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d'école pour l'année scolaire 2018?2019 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Le ministre a également profité de cette occasion pour rappeler que les écoles primaires devront offrir quotidiennement deux périodes de récréation d'au moins 20 minutes chacune, et ce, dès la prochaine rentrée scolaire.

« Depuis le jour 1 de notre gouvernement, nous insistons sur l'importance d'avoir de belles écoles, de beaux milieux pour nos élèves. Plus tôt cette année, nous avons annoncé que tous les élèves du préscolaire et du primaire bénéficieraient de deux périodes de 20 minutes obligatoires de récréation chaque jour, et ce, à compter de la rentrée 2019. Grâce aux investissements réalisés pour l'embellissement des cours d'école, les élèves auront accès à des installations de qualité desquelles ils pourront profiter pleinement. En rendant les milieux de vie encore plus dynamiques, nous développons leur envie de bouger et leur envie de fréquenter l'école, ce qui contribue à leur réussite. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur



Annexe : Liste des écoles qui bénéficieront de la mesure Embellissement des cours d'école en 2019

Région

administrative Commission scolaire Établissement Description du projet Montant

accordé Bas-Saint-Laurent des Monts-et-Marées La Volière Aménagement d'un jardin éducatif avec arbustes et mobilier urbain 4 169 $ des Monts-et-Marées Saint-René-Goupil Lignage de jeux au sol et installation d'équipement récréosportif 16 038 $ des Phares Écho-des-Montagnes Installation de modules de jeux et de balançoires avec verdissement et mobilier urbain 25 000 $ des Phares Rivière Relocalisation et installation de modules de jeux avec verdissement et mobilier urbain 25 000 $ de Kamouraska ? Rivière-du-Loup Notre-Dame-du-Portage Installation d'un module de jeux et installation d'équipement sportif avec rénovation de surface 25 000 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean du Pays-des-Bleuets Polyvalente des Quatre-Vents Rénovation du terrain de football et installation de mobilier urbain avec aménagement paysager 25 000 $ du Pays-des-Bleuets Saint-Lucien Installation de modules de jeux et de mobilier urbain, rénovation de surfaces et verdissement 11 334 $ du Lac-Saint-Jean Albert-Naud Aménagement de terrains sportifs et installation de mobilier urbain, rénovation de surfaces et verdissement 16 666 $ du Lac-Saint-Jean Bon-Pasteur Installation d'un module d'hébertisme, d'une balançoire et de mobilier urbain 16 666 $ du Lac-Saint-Jean Jean XXIII Lignage de jeux au sol et installation de module de jeux avec mobilier urbain et verdissement 23 334 $ De La Jonquière Bois-Joli Installation de modules de jeux et de buts de soccer, aménagement d'une aire de détente et plantation d'arbres 25 000 $ Capitale-Nationale de Charlevoix Beau-Soleil Aménagement d'un terrain de soccer synthétique et installation d'une balançoire avec mobilier urbain 16 734 $ de Charlevoix Notre-Dame-du-Bon-Conseil Installation d'un carré de sable et de paniers de basketball avec mobilier urbain et lignage de jeux au sol 10 040 $ de Charlevoix Sir-Rodolphe-Forget Aménagement d'aires de jeux collectifs avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ de la Capitale Internationale Notre-Dame-des-Neiges Aménagement d'aires de jeux et de détente avec espace de rangement et supports à vélos 25 000 $ de la Capitale Joseph-François-Perrault Aménagement d'une aire de détente et d'activités récréatives et sportives avec verdissement 14 338 $ de la Capitale Saint-Claude Aménagement d'un terrain multisport synthétique 25 000 $ des Découvreurs Madeleine-Bergeron Rénovation de surfaces et installation de mobilier urbain avec verdissement 25 000 $ des Premières-Seigneuries Bocage Réaménagement de la cour et rénovation de surfaces avec mobilier urbain et verdissement 23 020 $ des Premières-Seigneuries Bois-Joli Rénovation de surfaces et lignage de jeux au sol avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ des Premières-Seigneuries Boréal Installation de modules de jeux et de mobilier urbain, rénovation de surfaces et verdissement 21 193 $ des Premières-Seigneuries Maria-Goretti Aménagement d'une aire de rassemblement, d'un monticule gazonné et d'un parcours d'hébertisme avec verdissement 25 000 $ des Premières-Seigneuries Pléiade Aménagement d'une classe extérieure et rénovation de surfaces avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ des Premières-Seigneuries Sous-Bois Aménagement d'aires de jeux et rénovation de surfaces avec verdissement 25 000 $ Mauricie du Chemin-du-Roy Champlain Installation de modules de jeux et aménagement d'une aire de socialisation avec mobilier urbain et verdissement 24 074 $ du Chemin-du-Roy Éducation internationale, secteur est Rénovation de surfaces et aménagement de différentes zones ludiques avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ du Chemin-du-Roy Sainte-Marie Rénovation de surfaces et installation d'équipement sportif avec mobilier urbain et verdissement 23 835 $ de l'Énergie Antoine-Hallé Aménagement d'un terrain de soccer et autres terrains sportifs avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ de l'Énergie Institut du commerce de Shawinigan Réaménagement complet de la cour de l'école avec classe extérieure et jardins 25 000 $ de l'Énergie Jacques-Buteux Lignage de jeux (sol et mur) et aménagement d'un parcours d'hébertisme avec mobilier urbain et verdissement 4 462 $ de l'Énergie Jacques-Plante Aménagement d'aires sportives et plantation d'arbres 6 083 $ Estrie des Hauts-Cantons Audet Installation de modules de jeux et aménagement de zones éducatives avec verdissement 25 000 $ des Hauts-Cantons Feuille-d'Or Rénovation de surfaces et lignage de jeux au sol avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ des Hauts-Cantons La Frontalière, secondaire Aménagement d'une aire d'activités sportives avec verdissement 25 000 $ des Hauts-Cantons Ligugé Installation de modules de jeux et aménagement d'une classe extérieure 25 000 $ de la Région-de-Sherbrooke Brébeuf Installation d'une balançoire et lignage de jeux au sol avec aire de détente et plantation d'arbres 22 056 $ de la Région-de-Sherbrooke Jean-XXIII Installation de modules de jeux pour les 4-5 ans avec surface amortissante et aménagement d'une classe extérieure 18 221 $ de la Région-de-Sherbrooke LaRocque Aménagement de quatre zones ludiques avec mobilier urbain et verdissement 23 427 $ de la Région-de-Sherbrooke Sacré-Coeur Installation de modules de jeux avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ des Sommets Jardin-des-Frontières Aménagement d'une piste d'athlétisme et installation d'un module de jeux avec classe extérieure et verdissement 25 000 $ des Sommets Masson Aménagement d'un terrain de soccer et rénovation de surfaces avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ des Sommets Plein-Coeur Aménagement d'une classe extérieure, installation d'une balançoire, rénovation de surfaces et plantation d'arbres 21 647 $ des Sommets Saint-Barthélemy Aménagement d'une classe extérieure, installation d'une balançoire, rénovation de surfaces et plantation d'arbres 25 000 $ Montréal de la Pointe-de-l'Île Antoine-de-Saint-Exupéry Aménagement d'un parcours interactif et d'une aire de détente avec mobilier urbain et plantation d'arbres 25 000 $ de la Pointe-de-l'Île Calixa-Lavallée Aménagement d'un jardin communautaire et d'une aire de repos 25 000 $ de la Pointe-de-l'Île Félix-Leclerc Aménagement d'une aire de jeux pour les enfants du secteur préscolaire 25 000 $ de la Pointe-de-l'Île Marc-Aurèle-Fortin Installation de paniers de basketball et lignage de jeux au sol avec mobilier urbain et plantation d'arbres 25 000 $ de Montréal Boucher-De La Bruère Installation d'un module de jeux et rénovation de surfaces 25 000 $ de Montréal De la Petite-Bourgogne Aménagement d'aires de jeux avec lignage au sol et verdissement 25 000 $ de Montréal Lambert-Closse Aménagement de terrains sportifs avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ de Montréal Léonard-De Vinci, pavillon 2e et 3e cycles Aménagement d'aires sportives (soccer, basketball) et récréatives avec mobilier urbain et plantation d'arbres 25 000 $ de Montréal Louis-Hippolyte-Lafontaine Lignage de jeux au sol et rénovation de surfaces avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ de Montréal Saint-Pierre-Apôtre Aménagement d'aires de jeux spécialisées pour des enfants qui présentent une déficience intellectuelle 25 000 $ Marguerite-Bourgeoys Berges-de-Lachine Rénovation de surfaces et installation d'un parcours d'hébertisme avec mobilier urbain 25 000 $ Marguerite-Bourgeoys Chanoine-Joseph-Théorêt Aménagement d'un terrain de soccer synthétique avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ Marguerite-Bourgeoys Laurentide Aménagement d'un terrain multisport synthétique 19 017 $ Marguerite-Bourgeoys Notre-Dame-de-Lourdes Aménagement d'un terrain sportif synthétique et aménagement paysager 17 106 $ Marguerite-Bourgeoys Petit-Collège Installation d'un module de jeux et lignage au sol avec verdissement 22 824 $ Marguerite-Bourgeoys Trésor-du-Boisé Aménagement d'un terrain de basketball et d'une surface synthétique 25 000 $ English-Montréal Dalkeith Installation d'un module de jeux et rénovation de surfaces 10 169 $ Outaouais des Draveurs Colline Installation d'un module de jeux 20 000 $ des Draveurs Odyssée (édifice Jean XXIII) Installation d'un module de jeux 18 667 $ des Draveurs Oiseau-Bleu Installation de modules de jeux et de mobilier urbain 25 000 $ des Draveurs Versant, secondaire Installation d'estrades 4 780 $ des Portages-de-l'Outaouais Amérique-Française Aménagement d'un terrain multisport naturel et installation de buts de soccer avec mobilier urbain et verdissement 25 000 $ des Portages-de-l'Outaouais Cavaliers Aménagement d'un terrain multisport synthétique et d'espaces végétalisés 25 000 $ des Portages-de-l'Outaouais Forêt Aménagement d'un terrain multisport synthétique et d'un potager 25 000 $ des Portages-de-l'Outaouais Jean-de-Brébeuf Rénovation de surfaces, installation de mobilier urbain et verdissement majeur de la cour 20 353 $ des Portages-de-l'Outaouais La Pêche Aménagement d'un terrain multisport synthétique et d'un parcours d'hébertisme avec mobilier urbain et potager 25 000 $ des Portages-de-l'Outaouais Marais Installation de paniers de basketball et de structures de jeux avec lignage au sol et verdissement 14 800 $ des Portages-de-l'Outaouais Saint-Paul Réaménagement complet de la cour d'école avec verdissement 20 000 $ au Coeur-des-Vallées J.M. Robert Installation d'un module de jeux et lignage au sol avec mobilier urbain 25 000 $ au Coeur-des-Vallées Monseigneur-Charbonneau Installation d'un module de jeux et lignage au sol avec mobilier urbain 25 000 $ au Coeur-des-Vallées Saint-Michel (Montebello) Aménagement d'aires de jeux 25 000 $ Abitibi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda Petit Sacré-Coeur Installation de modules de jeux avec surfaces amortissantes 25 000 $ Harricana Morency Installation de modules de jeux et aménagement paysager avec mobilier urbain 25 000 $ de l'Or-et-des-Bois Concorde Rénovation de surfaces et installation de mobilier urbain (classe extérieure) 25 000 $ Côte-Nord du Littoral Saint-Paul Installation de modules de jeux et de mobilier urbain 25 000 $ de l'Estuaire Saint-Coeur-de-Marie Aménagement d'une piste d'athlétisme et d'aires de jeux avec verdissement 25 000 $ de l'Estuaire Saint-Joseph et Centre administratif Aménagement de terrains sportifs et installation d'un module de jeux avec lignage au sol et mobilier urbain 25 000 $ de l'Estuaire Serge-Bouchard, secondaire Aménagement d'une aire de jeux avec surface absorbante avec mobilier urbain 23 278 $ du Fer Camille-Marcoux Installation de modules de jeux, de balançoires et de mobilier urbain 25 000 $ Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine des Chic-Chocs De l'Escabelle Rénovation de terrains de tennis et aménagement d'une surface gazonnée avec plantation d'arbres fruitiers 25 000 $ René-Lévesque Couvent du Bon-Pasteur Installation de modules de jeux et aménagement d'une aire de détente végétalisée avec mobilier urbain 25 000 $ Chaudière-Appalaches de la Côte-du-Sud Beaubien Mise aux normes des aires de jeux et des chemins de circulation pour la mobilité réduite et ajout de mobilier urbain adapté 25 000 $ de la Côte-du-Sud Jeanne-De Chantal Installation d'un module de jeu avec surface amortissante et ajout de verdure 19 000 $ des Appalaches Sainte-Bernadette Aménagement d'une surface de dek hockey et ajout d'éclairage extérieur 8 181 $ de la Beauce-Etchemin Appalaches Aménagement d'un circuit asphalté pour trottinette et ajout d'un cabanon 10 347 $ de la Beauce-Etchemin Aquarelle de Saint-Bernard Installation d'une surface synthétique multisport et ajout d'équipement sportif 25 000 $ de la Beauce-Etchemin Éco-Pin Installation d'une surface synthétique multisport et lignage du terrain de basketball avec aménagement paysager 20 080 $ de la Beauce-Etchemin Roy Aménagement d'une classe extérieure et ajout d'un parcours ludique avec mobilier urbain 25 000 $ des Navigateurs Auberivière Aménagement d'une piste d'athlétisme asphalté et nivellement des surfaces gazonnées avec ajout de buts de soccer 25 000 $ des Navigateurs Berge Remplacement des surfaces amortissantes et installation de modules de jeux avec plantation d'arbres 16 734 $ des Navigateurs Clé-d'Or Réaménagement complet de la cour 25 000 $ des Navigateurs Saint-Joseph Aménagement d'un parcours à obstacle et ajout d'équipement sportif avec réfection de surface 17 106 $ Lanaudière des Affluents Aux 4 Vents Aménagement d'une surface synthétique et ajout de buts de soccer 25 000 $ des Affluents Esther-Blondin Aménagement d'une aire de détente et installation d'un nouveau module de jeu avec aménagement paysager 21 035 $ des Samares Eaux-Vives Installation de modules de jeux et buts de soccer avec plantation d'arbres 25 000 $ des Samares Monseigneur J.-A.-Papineau Remplacement de la surface amortissante et d'une balançoire avec lignage des zones asphaltées 8 067 $ des Samares Notre-Dame Installation de modules de jeux et remplacement du carré de sable 25 000 $ des Samares Pavillon Notre-Dame-de-Fatima Remplacement des balançoires et lignage des zones asphaltées avec plantation d'arbres 17 992 $ des Samares Sainte-Marcelline Installation de modules de jeu avec surface amortissante et ajout d'un carré de sable avec lignage de jeux au sol 25 000 $ des Samares Saint-Jean-Baptiste Installation de modules de jeux et remplacement des surfaces amortissantes existantes 23 334 $ Laurentides de la Seigneurie-des-Mille-Îles Alpha Installation d'un module de jeu avec surface amortissante synthétique et plantation d'arbustes 25 000 $ de la Seigneurie-des-Mille-Îles Clair Matin Aménagement d'une surface synthétique avec plantation d'arbres et arbustes 25 000 $ de la Seigneurie-des-Mille-Îles Clairière Aménagement d'un mini-terrain de soccer synthétique avec plantation d'arbres 11 238 $ de la Seigneurie-des-Mille-Îles Coeur à Coeur, l'Alternative Installation d'un module de jeu avec surface amortissante et plantation d'arbustes 25 000 $ de la Seigneurie-des-Mille-Îles Du Bois-Joli Installation d'un module de jeu avec surface amortissante et plantation d'arbres et arbustes 25 000 $ de la Seigneurie-des-Mille-Îles Hubert-Maisonneuve, secondaire Aménagement d'un terrain de basketball avec surface synthétique et installation d'estrade avec plantation d'arbustes 25 000 $ des Laurentides Relève Installation d'un module de jeu avec surface amortissante et ajout d'un carré de sable avec lignage de jeux au sol. 9 744 $ Sir-Wilfrid-Laurier Our Lady of Peace Elementary School Aménagement d'un parcours d'hébertisme et plantation d'arbres et arbustes 25 000 $ Sir-Wilfrid-Laurier Souvenir Elementary School Aménagement d'un parcours d'hébertisme 25 000 $ Montérégie de Saint-Hyacinthe Lafontaine Remplacement de la surface multisportive et installation d'équipement sportif avec lignage 22 312 $ de Saint-Hyacinthe Larocque Aménagement d'un terrain de soccer synthétique avec gazonnement et plantation d'arbustes 25 000 $ de Saint-Hyacinthe Sacré-Coeur Remplacement des surfaces amortissantes et aménagement d'une classe extérieure avec plantation d'arbres 9 484 $ des Hautes-Rivières Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Saint-Joseph Installation d'une patinoire et aménagement d'un parcours ludique avec lignage de jeux au sol 25 000 $ des Hautes-Rivières Hamel Installation de modules de jeu avec surface amortissante 11 045 $ des Hautes-Rivières Notre-Dame-de-Fatima Installation de modules de jeux et lignage de jeu au sol avec plantation d'arbres 25 000 $ des Hautes-Rivières Saint-Lucien Aménagement d'une classe extérieure protégée avec mobilier urbain et installation de buts de soccer 25 000 $ des Hautes-Rivières Saint-Vincent Remplacement de la surface amortissante et d'une balançoire avec plantation d'arbres et mobilier urbain 23 092 $ Marie-Victorin Normandie Réaménagement des aires de jeux et aménagement d'une aire de détente végétalisée avec mobilier urbain 25 000 $ Marie-Victorin Quatre-Saisons Aménagement d'un terrain multisport synthétique et mobilier urbain avec plantation d'arbres et arbustes 25 000 $ Marie-Victorin Saint-Joseph Verdissement d'une aire de détente avec plantation d'arbres et arbustes 25 000 $ Marie-Victorin Saint-Laurent Lignage des aires de jeux avec ajout de supports à vélos et plantation d'arbres avec mobilier urbain 5 578 $ des Patriotes Saint-Denis Aménagement d'un parcours du type hébertisme avec surface amortissante 24 181 $ des Patriotes Saint-Mathieu Aménagement d'une patinoire avec lignage 25 000 $ du Val-des-Cerfs Saint-François-d'Assise Réaménagement de la surface gazonnée et ajout d'un cabanon 5 950 $ du Val-des-Cerfs Wilfrid-Léger Aménagement d'un terrain de baseball et ajout d'estrade 25 000 $ des Grandes-Seigneuries Alternative des Cheminots Plantation d'arbres avec mobilier urbain 6 667 $ des Grandes-Seigneuries Saint-Jude Installation d'un module de jeu 3 333 $ des Trois-Lacs Papillon-Bleu (Sainte-Trinité) Installation de modules de jeux et ajout d'équipement sportif 5 466 $ des Trois-Lacs Saint-Michel Installation d'un module de jeu et aménagement d'une classe extérieure avec surface synthétique et mobilier urbain 25 000 $ Riverside Terry Fox Installation d'un module de jeux 14 131 $ Centre-du-Québec des Bois-Francs La ribambelle Wilfrid-Labbé Aménagement d'un mini terrain de soccer synthétique et installation de mobilier urbain 25 000 $ des Bois-Francs Marie-Immaculée Installation de modules de jeux et de balançoires, et aménagement d'un terrain de kickball naturel avec mobilier urbain 25 000 $ des Bois-Francs Notre-Dame-des-Bois-Francs Aménagement de deux terrains de soccer synthétique 25 000 $ des Bois-Francs Saint-Coeur-de-Marie Aménagement d'un terrain de soccer naturel et installation de modules de jeux avec mobilier urbain 25 000 $ des Bois-Francs Sainte-Famille Aménagement d'une surface de dek hockey et rénovation de la surface 25 000 $ des Chênes Sainte-Marie Aménagement d'une surface de dek hockey et installation d'un parcours à obstacles avec verdissement 25 000 $ des Chênes Saint-Joseph Installation d'un module de jeux et rénovation du carré de sable avec verdissement 25 000 $ Total 2 997 428 $

