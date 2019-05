Fin de semaine de la fête de la Reine : Plus loin, c'est plus sûr





La pluie printanière et la fonte des neiges augmentent le débit sur nombre de plans d'eau

TORONTO, le 17 mai 2019 /CNW/ - Ontario Power Generation (OPG) rappelle au public de se tenir à l'écart des barrages et des centrales hydroélectriques pendant la fin de semaine de la fête de la Reine. De nombreuses régions de la province ont été témoin ce printemps de hauts niveaux d'eau et de débits accélérés, à la suite de pluies abondantes et de la fonte des grandes quantités de neige.

« Les niveaux d'eau sur un grand nombre de lacs et rivières sont beaucoup plus élevés que la normale », a souligné Mike Martelli, président, Production d'énergie renouvelable pour OPG. « Profitez pleinement de la longue fin de semaine de la fête de la Reine, mais rappelez-vous d'être prudents et de vous tenir loin des barrages et des centrales ».

Les niveaux d'eau peuvent changer rapidement. OPG ajuste continuellement le débit à la sortie de ses barrages pour s'adapter aux conditions hydriques changeantes. Ces ajustements sont coordonnés de concert avec l'autorité responsable de la gestion des rivières pertinente.

OPG exploite 66 centrales hydroélectriques et 241 barrages sur 24 rivières en Ontario.

Pour obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l'eau, veuillez consulter le site www.opg.com/watersafety (en anglais).

OPG est l'un des producteurs d'électricité les plus diversifiés en Amérique du Nord. Il produit environ la moitié de l'électricité pour satisfaire les besoins quotidiens des Ontariens et le coût de son énergie sûre et propre est en moyenne 40 % moins élevé que celui des autres producteurs.

