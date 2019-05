Le bénéfice net d'Hydro-Québec augmente de 130 M$ au premier trimestre, en hausse de 8 %





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec annonce un bénéfice net de 1 774 M$ au premier trimestre de 2019, soit 130 M$ de plus que les 1 644 M$ enregistrés à la même période en 2018. Il s'agit de l'une des meilleures performances de l'histoire de l'entreprise pour un premier trimestre.

« Sur l'ensemble de nos marchés, le volume des ventes nettes a totalisé 65,4 TWh, frôlant le record de 65,7 TWh établi au cours des trois premiers mois de 2015 », explique Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque d'Hydro-Québec. « Le bon fonctionnement de nos équipements de production, de transport et de distribution, de même que les efforts soutenus de nos employés, nous ont permis de répondre aux besoins importants du marché québécois tout en maximisant nos exportations. »

Faits saillants du trimestre

Marchés hors Québec

Maintien d'un fort volume d'exportations nettes : 10,0 TWh



Volume comparable au record de 10,1 TWh établi au 1 er trimestre de 2017

Hausse du prix moyen obtenu à l'exportation (5,1 ¢/kWh)

Marché du Québec

Accroissement de la demande de base (qui exclut l'effet des températures) dans toutes les catégories de clientèle



Températures plus froides en 2019 qu'en 2018

Charges d'exploitation

Baisse de 15 M$ par rapport au 1 er trimestre de 2018

Gestion rigoureuse des charges, ce qui a permis d'absorber pleinement l'impact

de l'inflation et de l'indexation des salaires

Premier financement d'importance en 2019

Émission d'obligations à taux fixe échéant en 2055, à un coût de 3,02 %



Montant recueilli : 0,6 G$

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité d'Hydro-Québec Production ont progressé de 29 M$, sous l'effet conjugué d'une augmentation de volume de 0,2 TWh par rapport au premier trimestre de l'an dernier et d'une hausse du prix moyen obtenu.

Sur le marché du Québec, les approvisionnements en électricité fournis par Hydro-Québec Production à Hydro-Québec Distribution ont augmenté de 107 M$ comparativement à la période correspondante de 2018. Cette progression résulte d'un accroissement du volume des ventes d'électricité.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 566 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des trois premiers mois de 2019, contre 697 M$ en 2018. La construction et le raccordement du complexe hydroélectrique de la Romaine ont progressé, tout comme les travaux dans le cadre du projet à 735 kV de la Chamouchouane?Bout-de-l'Île, qui tire à sa fin. L'entreprise a également poursuivi ses investissements visant à fiabiliser et à pérenniser ses actifs de production, de transport et de distribution.

