Les ministres McKenna et Duclos donne le coup d'envoi à la saison touristique 2019 de Parcs Canada en annonçant que des bornes de recharge pour véhicules zéro émission seront disponibles aux sites de Parcs Canada





QUÉBEC, le 17 mai 2019 /CNW/ - Que vous soyez à la recherche d'aventures, d'activités scientifiques amusantes pour toute la famille, d'une occasion d'explorer l'histoire ou d'une pause dans votre vie quotidienne, Parcs Canada compte 450 000 km² d'aires protégées offrant d'innombrables expériences uniques qui répondent à vos besoins.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, Jean-Yves Duclos, ainsi que le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, étaient au lieu historique national Cartier-Brébeuf, à Québec, pour souligner le lancement de la saison touristique 2019 de Parcs Canada et mettre en lumière la façon dont le gouvernement du Canada aide les Canadiens et Canadiennes à choisir des véhicules zéro émission.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada travaille à étendre le réseau de bornes de recharge pour les véhicules zéro émission et crée de nouveaux incitatifs à l'intention des personnes et des entreprises qui souhaiteraient acheter des véhicules zéro émission.

Les visiteurs auront maintenant accès à des bornes de recharge dans tous les parcs nationaux accessibles en voiture. Les Canadiens et Canadiennes qui utilisent des solutions concrètes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre auront maintenant la possibilité de le faire lorsqu'ils visitent nos magnifiques parcs nationaux, aires marines nationales de conservation et lieux historiques nationaux. Nous nous sommes aussi engagés à ce que des installations de recharge soient disponibles dans les 25 destinations de Parcs Canada les plus populaires, ou à proximité, aux quatre coins du pays d'ici 2021. D'ici 2025, l'Agence doublera le nombre de destinations offrant ce service aux 50 endroits les plus populaires.

La population canadienne a également accès aux nouvelles fonctionnalités de l'appli mobile de Parcs Canada et continue de profiter de l'entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins et, pendant un an, pour les nouveaux citoyens canadiens par l'intermédiaire de l'appli mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à se familiariser avec l'histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés.

« Nos parcs jouent un rôle tellement essentiel pour façonner notre identité nationale, protéger la nature et la faune et lutter contre le changement climatique. Nous travaillons avec les Canadiens et Canadiennes de l'ensemble du pays pour appuyer des solutions pratiques et abordables pour lutter contre le changement climatique. Les visiteurs qui font des efforts concrets pour réduire leurs émissions peuvent maintenant recharger leur véhicule dans les sites de Parcs Canada, ou à proximité, dans l'ensemble du pays. Sortons, visitons nos parcs nationaux, nos lieux historiques nationaux et nos aires marines nationales de conservation et découvrons ces lieux exceptionnels. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les changements climatiques sont le défi le plus important de notre époque. À terme, c'est notre survie qui est en jeu. Les Canadiens sont en droit de s'attendre à ce que leur gouvernement prenne les mesures qui s'impose pour favoriser une diminution des émissions des gaz à effet de serre, principaux responsables du réchauffement climatique. C'est pour cela que nous avons pris la décision de mettre un prix sur la pollution, de revitaliser et revaloriser nos parcs nationaux et de favoriser la production et l'achat de véhicules à zéro émission par l'entremise d'un soutien financier rendant cette technologie plus abordable pour les Canadiens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Le transport représente le quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada et près de la moitié provient des voitures et des camions légers. Le gouvernement est résolu à faire en sorte que davantage de véhicules zéro émission soient sur la route, offrant la possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement à long terme.

et près de la moitié provient des voitures et des camions légers. Le gouvernement est résolu à faire en sorte que davantage de véhicules zéro émission soient sur la route, offrant la possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement à long terme. Le budget de 2019 réserve 300 millions de dollars, à compter de 2019-2020, pour introduire un nouvel incitatif d'achat fédéral pour encourager davantage de Canadiens et Canadiennes à acheter des véhicules zéro émission.

Actuellement, il existe des bornes de recharge pour les visiteurs dans 13 parcs nationaux et lieux historiques nationaux ou à proximité. Parcs Canada s'efforce, avec des partenaires, d'ajouter des bornes de recharge dans sept autres endroits supplémentaires et des pourparlers préliminaires sont en cours pour d'autres parcs et lieux.

La dernière mise à jour de l'application de Parcs Canada facilite encore davantage la planification des voyages dans les sites de Parcs Canada partout au pays pour les nouveaux visiteurs. Les visiteurs peuvent maintenant y trouver du contenu d'initiation au camping et obtenir des renseignements concernant des sujets en lien avec le camping tels l'équipement, des conseils et des recettes. Les visiteurs peuvent même planifier leur itinéraire au complet et créer une liste de vérification pour le camping.

La sécurité des visiteurs est importante pour Parcs Canada. Les visiteurs peuvent faire leur part en s'informant et en se préparant en planifiant une activité et en informant un ami ou un membre de leur famille avant de partir. Renseignez-vous sur la faune du parc ou du lieu que vous visiterez pour nous aider à garder la nature au naturel en consultant nos dix conseils : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/conseils-tips/faune-wildlife

Au coeur de la ville de Québec, laissez-vous charmer par la beauté et le calme du paysage entourant le lieu historique national Cartier-Brébeuf. Il commémore le site d'hivernage de Jacques Cartier et de ses compagnons en 1535- 1536 et permet aux visiteurs de découvrir le travail du père Jean de Brébeuf.

