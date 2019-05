La Première Nation innue de Mushuau accueille ses nouveaux agents de sécurité





Huit membres de la communauté ont réussi la formation d'agent de sécurité communautaire

SLEMON PARK, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MI'KMAQ, PE, le 17 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser la santé et la sécurité dans les communautés des Premières Nations.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, se joint aujourd'hui au chef John Nui de la Première Nation innue de Mushuau et à Forrest Spencer, directeur général de l'Académie de police de l'Atlantique, afin de féliciter la Première Nation innue de Mushuau pour les huit membres de sa communauté qui ont réussi le cours d'agent de sécurité communautaire offert par l'Académie de police de l'Atlantique du Collège Holland.

Ce cours de cinq semaines enseigne aux étudiants des techniques de désamorçage et de communication et l'utilisation de la télévision en circuit fermé. Les étudiants ont aussi appris comment réagir aux incidents non criminels.

Le cours fait partie du nouveau plan de sécurité communautaire de la Première Nation innue de Mushuau. Ce programme, lancé en novembre 2018, a été élaboré en réponse aux problèmes de sécurité persistants dans la communauté, notamment le vandalisme touchant les infrastructures communautaires.

Les huit diplômés commenceront leur travail à titre d'agents de sécurité communautaire à Natuashish à la fin de mai 2019. Leurs fonctions consisteront à patrouiller la communauté pour relever les problèmes de sécurité et à assurer la sécurité des membres et des infrastructures essentielles de la communauté.

Citations

« J'offre mes félicitations aux nouveaux agents de sécurité communautaire de la Première Nation innue de Mushuau qui sont diplômés, à leur famille et à la communauté de Natuashish. Le travail que vous accomplissez pour promouvoir la sécurité au sein de votre communauté est essentiel et nous sommes très fiers de vous soutenir dans cette tâche. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce programme est une expérience tout à fait différente pour moi : elle me fait voir le monde d'une tout autre façon. Les employés de l'Académie de police de l'Atlantique sont très accueillants et amicaux. Nous apprenons des techniques qui nous serviront à notre retour dans notre communauté. Je suis ce programme pour apprendre comment gérer une situation, pour aider les gens... J'ai aussi hâte de consacrer du temps à ma communauté en tant qu'agent de sécurité communautaire et de prévenir les incidents hors du commun. »

Aaron Piwas

Diplômé et agent de sécurité communautaire de la Première Nation innue de Mushuau

« Nous sommes immensément heureux que des membres de notre communauté prennent part à cette formation professionnelle à l'Académie de police de l'Atlantique. La sécurité dans la communauté est une considération primordiale à Natuashish, et nous avons choisi l'Académie de police de l'Atlantique parce qu'elle répondait le mieux aux buts et objectifs particuliers que nous avions fixés pour ce programme, lequel a été spécialement conçu avec l'Académie et Services aux Autochtones Canada. Nous espérons que le programme sera couronné de succès et que nos candidats participeront efficacement à cet important projet de notre communauté. Il s'agit d'un jalon important pour la Première Nation innue de Mushuau. »

Chef John Nui

Première Nation innue de Mushuau

« Nous avons conçu ce programme de formation en ciblant les difficultés persistantes que les agents rencontreront dans leur communauté. Les étudiants se concentreront sur les habiletés en communication et prendront part à des mises en situation réalistes, semblables à ce qu'ils pourraient vivre à leur retour à la maison. »

Forrest Spencer

Directeur général, Académie de police de l'Atlantique

Collège Holland

Faits en bref

La Première Nation innue de Mushuau est située sur la côte nord-est du Labrador . La communauté a une population officielle d'environ 1060 membres.

. La communauté a une population officielle d'environ 1060 membres. Services aux Autochtones Canada a consacré 800?000 $ à la conception et à la mise en oeuvre du programme de sécurité dans la communauté de Mushuau.

Aucun corps policier n'est affilié au programme de sécurité dans la communauté de Mushuau ni ne l'a sanctionné. Toutefois, le détachement de la GRC dans le district du Labrador a fourni des conseils et un appui pendant toute l'initiative.

a fourni des conseils et un appui pendant toute l'initiative. Fondée en 1971, l'Académie de police de l'Atlantique est située à Slemon Park , à l'Île-du-Prince-Édouard, et offre des formations en service ainsi que cinq programmes à temps plein dans les domaines suivants : lutte contre les incendies, application de la loi en matière de conservation, agent correctionnel, science policière (cadet), ainsi que shérif et agent de sécurité publique. Pour en savoir plus sur les programmes de l'Académie de police de l'Atlantique, visitez le site hollandcollege.com/apa (anglais seulement).

