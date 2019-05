Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le parc régional de Val-Jalbert





CHAMBORD, QC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, ainsi que la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom de la ministre du Tourisme du Québec, Mme Caroline Proulx, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant un appui financier à la Corporation du parc régional de Val-Jalbert.

Date : Mardi 21 mai 2019



Heure : 11 h 15



Endroit : Parc régional de Val-Jalbert

95, rue St-Georges

Chambord (Québec) G1W 1G0

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Michèle Papathanasiou à l'adresse courriel suivante : michele.papathanasiou@tourisme.gouv.qc.ca.

