/R E P R I S E -- Consultation publique - Diagnostic du loisir public montréalais/





MONTRÉAL, le 7 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports amorce une consultation publique visant à établir un premier diagnostic en plus de vingt ans au sujet de l'état du loisir public à Montréal.

L'objectif de cette démarche est, entre autres, d'identifier les actions à poser pour mieux soutenir les arrondissements et les organismes dans la conception et la mise en oeuvre de leur offre de service en loisir, au bénéfice des Montréalaises et des Montréalais.

La Commission invite toutes les personnes intéressées, et particulièrement les représentantes et représentants des organismes en loisir actifs sur le territoire de la Ville de Montréal, à lui soumettre leur avis.

Les séances de consultation se dérouleront comme suit :

DATES : Partie 1 - Séance d'information : présentation du document de réflexion et période de questions du public



Mardi 21 mai 2019, à 10h







Partie 2 - Audition des mémoires et opinions



Mardi 11 juin 2019, à 18 h 30



Mercredi 12 juin 2019, à 15 h



Jeudi 13 juin 2019, à 18 h 30



Vendredi 14 juin 2019, à 16 h (si le nombre d'inscriptions le requiert)







Partie 3 - Adoption des recommandations de la Commission



Jeudi 12 septembre 2019, à 17 h





LIEU : Salle du conseil, Édifice Lucien-Saulnier

155, rue Notre-Dame Est

Métro Champ-de-Mars www.stm.info

Les assemblées publiques seront également accessibles par webdiffusion, en direct et en différé, à l'adresse ville.montreal.qc.ca/loisirpublic.

INSCRIPTION

Les personnes qui souhaitent intervenir à la période de questions du public lors de la séance d'information sont priées de s'inscrire en communiquant dès maintenant avec le Service du greffe au 514-872-3000 ou par courriel à commissions@ville.montreal.qc.ca. Il sera également possible de s'inscrire sur place, avant le début de la séance ou durant la pause suivant la présentation.

Les personnes qui souhaitent présenter un mémoire ou une opinion lors des audiences publiques sont priées de s'inscrire au plus tard le vendredi 24 mai 2019, à 17 h en remplissant le formulaire disponible à l'adresse ville.montreal.qc.ca/loisirpublic ou encore par téléphone au 514-872-3000.

Les personnes qui préfèrent déposer un mémoire écrit sans le présenter verbalement ou transmettre simplement une opinion par courriel sont invitées à le faire au plus tard le vendredi 7 juin 2019 à l'adresse commissions@ville.montreal.qc.ca.

DOCUMENTATION

La documentation afférente est disponible pour consultation aux bureaux Accès Montréal, aux bureaux d'arrondissement, au Service du greffe, ainsi qu'à l'adresse ville.montreal.qc.ca/loisirpublic.

COMMISSIONS PERMANENTES

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION

La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports est présidée par Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de la ville, Sud-Ouest et conseillère désignée, Ville-Marie.

Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville, Montréal-Nord, en assume la vice-présidence pour le volet municipal.

Sont également membres de cette Commission : M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement, Lachine, Mme Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement, Lachine, M. Benoit Langevin, conseiller de la ville, Pierrefonds-Roxboro, M. Jocelyn Pauzé, conseiller de la ville, Rosemont-La-Petite-Patrie, Mme Mindy Pollak, conseillère d'arrondissement, Outremont, Mme Micheline Rouleau, conseillère de la ville, Lachine et M. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement, Sud-Ouest.

ville.montreal.qc.ca/commissions

@Comm_MTL

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 10:15 et diffusé par :