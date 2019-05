Les Néo-Écossais bénéficieront de meilleurs services de traversier dans les comtés de Guysborough et de Victoria





COUNTRY HARBOUR, COMTÉ DE GUYSBOROUGH, NS, le 17 mai 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures publiques permet de soutenir des services de transport durables et efficaces qui aident les Canadiens et leur famille à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, ont annoncé une aide financière pour deux nouveaux projets de remplacement de traversier en Nouvelle-Écosse.

Le traversier de Little Narrows au Cap-Breton et le traversier de Country Harbour au Comté de Guysborough seront tous deux remplacés par un traversier à câble pouvant transporter 15 voitures, ce qui augmentera la capacité de transport de passagers et améliorera l'efficacité opérationnelle globale. Les nouveaux traversiers seront équipés de systèmes mécaniques et de moteurs améliorés, ce qui garantira que les services de traversier resteront en service pendant de nombreuses années.

Le traversier amélioré de Little Narrows permettra de maintenir d'importantes liaisons de transport vers Baddeck et Sydney, et servira d'itinéraire principal pour les excursions en autocar et les touristes qui visitent la région lors des Celtic Colours et des Jeux d'été des Mi'kmaqs de la Nouvelle Écosse.

On améliorera le traversier de Country Harbour afin d'offrir un service plus efficace entre les régions avoisinantes, ce qui réduira les temps de déplacement de nombreux travailleurs de la région et des véhicules d'urgence. Une fois en service, les nouveaux traversiers réduiront les émissions de gaz à effet de serre.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse allouent chacun un montant maximal de 6 millions de dollars à ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans l'amélioration de nos réseaux de transport régionaux pour offrir une qualité de vie élevée aux résidents et soutenir l'augmentation du tourisme dans notre province. Les améliorations apportées au traversier de Little Narrows et au traversier de Country Harbour rendront les déplacements quotidiens plus fiables et plus confortables pour les résidents et les visiteurs de la région, ce qui leur permettra de se rendre aux principales destinations et attractions de notre région et d'en revenir en toute sécurité et efficacement. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Les traversiers font depuis longtemps partie du réseau de transport de la Nouvelle-Écosse. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'offrir un service sûr et fiable aux résidents et aux voyageurs de Country Harbour et de Little Narrows. Le financement témoigne également de l'engagement du gouvernement fédéral envers les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure

Faits en bref

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial sur deux ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Produit connexe

Document d'information

Les Néo-Écossais bénéficieront de meilleurs services de traversier dans les comtés de Guysborough et de Victoria

Un financement conjoint fédéral-provincial a été alloué à deux projets de remise en état de traversiers dans les comtés de Guysborough et de Victoria dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse allouent chacun un montant maximal de 6 millions de dollars à ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRS) du plan Investir dans le Canada.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Financement fédéral Financement provincial Remplacement d'un traversier à Country Harbour Comté de Guysborough 3 000 000 $ 3 000 000 $ Remplacement d'un traversier à Little Narrows Comté de Victoria 3 000 000 $ 3 000 000 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Budget de 2019 : https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 10:10 et diffusé par :