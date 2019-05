SSQ Assurance : fière partenaire du Marathon SSQ Assurance de Longueuil 2019!





LONGUEUIL, QC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance est fière de s'associer pour une 4e année consécutive au Marathon SSQ Assurance de Longueuil à titre de partenaire principal de l'événement, dont l'édition 2019 aura lieu ce samedi 18 et dimanche 19 mai. En renouvelant son partenariat jusqu'en 2023, SSQ Assurance réitère son intention de s'impliquer au sein de la communauté de Longueuil, en contribuant à la réussite d'un événement rassembleur qui fait la promotion d'un mode de vie sain et actif.

« La santé et le mieux-être des personnes sont des sujets de grand intérêt pour SSQ Assurance, étant à l'origine même de la fondation de l'entreprise. Ce partenariat nous permet d'encourager l'adoption de saines habitudes de vie, tout en participant à la vitalité et au dynamisme de la ville. Nous sommes très heureux de poursuivre notre association avec Courses Thématiques, organisateur de l'événement, et la Ville de Longueuil », a affirmé Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

L'Après-course SSQ Assurance

En plus de sa participation à titre de commanditaire, SSQ Assurance souhaite également bonifier l'expérience des coureurs et de ceux et celles venus les encourager en les invitant à venir découvrir L'Après-course SSQ Assurance, une aire de détente originale aménagée tout près du fil d'arrivée, où ils pourront passer un agréable moment avant ou après la course.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

