Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement sans précédent à l'appui de milliers d'étudiants et de chercheurs en sciences et en génie





HAMILTON, ON, le 17 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera le plus récent investissement qui s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement du Canada visant à attirer au pays des talents étrangers, à promouvoir la diversité et à donner aux chercheurs et aux étudiants les ressources qui leur permettront de réaliser des travaux de calibre mondial axés sur la découverte.

Un représentant du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ainsi que des chercheurs et des étudiants qui bénéficieront des nouveaux fonds se joindront à la ministre.

Après l'annonce, les journalistes sont invités à participer à une visite guidée d'un laboratoire qui leur fera voir l'utilisation des fonds accordés à la McMaster University. Les journalistes doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire au comptoir d'accueil.

Date : Le 21 mai 2019



Heure : 9 h 45 (annonce)

10 h 20 (visite)



Lieu : Pavillon Arthur-Bourns

College Crescent

McMaster University

1280, rue Main Ouest

Hamilton (Ontario)

Pour avoir des nouvelles sur les sciences au Canada, suivez @ScienceCDN dans les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez le CRSNG sur Twitter : @crsng_nserc

SOURCE NSERC

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :