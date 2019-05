Le gouvernement du Québec souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Mme Sonia LeBel, tient à rappeler l'importance de favoriser la pleine reconnaissance des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ) dans la société québécoise.

La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est soulignée tous les 17 mai à travers le monde. Au Québec, la Fondation Émergence lui définit une thématique différente chaque année. En 2019, elle aborde l'enjeu de la violence en ligne, soit la cyberhomophobie et la cybertransphobie.

Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie

La ministre LeBel a profité de l'occasion pour annoncer le changement de nom du Bureau de lutte contre l'homophobie du ministère de la Justice. Ce dernier sera désormais nommé le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie (BLCHT). Ce changement de nom s'inscrit dans la foulée des nombreuses actions entreprises par le BLCHT depuis 2012 pour lever les obstacles à l'égalité juridique et sociale des personnes trans, pour renforcer la reconnaissance de leurs réalités distinctes et pour favoriser leur inclusion au sein de la société québécoise.

Relevant du ministère de la Justice, le BLCHT assure la coordination de la mise en oeuvre du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022, octroie du soutien financier pour la réalisation de projets d'organismes LGBTQ et joue le rôle d'agent de liaison entre ces derniers et le gouvernement du Québec.

Citation

« La Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie nous rappelle l'importance de poursuivre nos efforts pour la protection et la promotion des droits des personnes LGBTQ. Profitons de cette journée pour affirmer notre solidarité envers les communautés LGBTQ et pour promouvoir un Québec exempt d'homophobie et de transphobie. »



Lien connexe

Pour en savoir plus sur les actions du gouvernement du Québec en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 10:04 et diffusé par :