TC Transcontinental propose la création d'une économie circulaire du plastique

MONTRÉAL, 17 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président et chef de la direction de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), M. François Olivier, présentera aujourd'hui le mémoire de la Société dans le cadre des consultations publiques de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au sujet de son Projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020. Il y proposera la création d'une économie circulaire du plastique au Québec afin de veiller à ce que le plastique soit géré efficacement, de son approvisionnement à sa fin de vie.



« TC Transcontinental a été un acteur important de la création de l'économie circulaire du papier au Canada, a déclaré M. François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Au Québec, ce sont les résidus des scieries qui sont récupérés pour fabriquer les encarts et circulaires en papier journal, dont le taux de récupération est de 86 %. En tant que l'un des chefs de file nord-américains en emballage souple, nous avons les ressources, les connaissances, les capacités financières et le désir de jouer un rôle semblable pour assurer la transition du Québec vers une économie circulaire du plastique. Cet effort bénéficiera d'une approche collaborative de la part des parties prenantes, tant les entreprises privées et regroupements d'industries que les administrations publiques, les centres de tri, les législateurs et autorités réglementaires, les universitaires et experts, les organismes environnementaux, les citoyens et groupes de citoyens. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous pour réaliser ce grand projet de société porteur pour le Québec. »

Dans cet esprit, TC Transcontinental annonce un premier jalon d'une économie circulaire du plastique au Québec. En effet, dès cet automne, le Publisac, composé présentement de plastique vierge et recyclable, sera remplacé par un sac qui réutilise à 100 % des résidus de plastique. Ce nouveau sac demeurera 100 % recyclable. Des tests auront lieu durant l'été qui incluront des formats de sacs qui utilisent moins de plastique et des alternatives de jaquettes en papier.

TC Transcontinental a l'intention de réutiliser les résidus plastiques dans sa production d'emballage souple et du Publisac. L'ensemble des emballages plastiques devrait être récupéré et recyclé. La CMM, et la Ville de Montréal comme responsable des centres de tri sur son territoire, ont un rôle important à jouer à cet égard.

En mars dernier, TC Transcontinental devenait le premier manufacturier canadien à signer l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur, une initiative d'envergure. Cette fondation rallie des organisations du monde entier et TC Transcontinental invite la CMM et ses membres à considérer y adhérer. TC Transcontinental s'est ainsi engagée, entre autres, d'ici 2025, à ce que 100 % de ses emballages plastiques soient réutilisables, recyclables ou compostables.

La réduction à la source est un élément important de la gestion des matières résiduelles. Cela dit, TC Transcontinental estime que le concept de réduction devrait être envisagé dans son sens le plus large, soit la réduction de l'empreinte environnementale d'une activité économique, d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie. En ce sens, un usage judicieux du plastique contribue par exemple à protéger les aliments et à réduire le gaspillage alors qu'environ 30 % de la production alimentaire mondiale destinée à la consommation humaine est perdue ou jetée1. En raison de sa légèreté et son faible volume, l'emballage souple utilise moins d'énergies fossiles, réduit les émissions de gaz à effet de serre, et utilise moins d'eau que les autres alternatives.

TC Transcontinental investit en moyenne 15 millions de dollars par année en R&D en emballage souple et a récemment remporté deux prix pour ses solutions écoresponsables, soit en janvier 2019, pour la conception d'un sachet entièrement recyclable, en collaboration avec le fabricant de thé américain Harney & Sons; et, en 2018, pour la réalisation d'un sac à arachides fait à partir de matériaux compostables certifiés afin de soutenir les initiatives écologiques des arénas et des stades.

Le mémoire de TC Transcontinental sera disponible sur www.tc.tc après la présentation de M. François Olivier à la CMM, qui aura lieu vers 15 heures aujourd'hui.

