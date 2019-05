Le gouvernement du Canada investit dans l'enseignement de compétences numériques aux Canadiens qui en ont le plus besoin





Dans le cadre du Programme d'échange en matière de littératie numérique, 236 000 $ seront affectés à l'enseignement de compétences numériques de base aux résidents de la grande région de Montréal

WESTMOUNT, QC, le 17 mai 2019 /CNW/ - Les compétences numériques permettent aux Canadiens d'avoir accès à tout un monde de possibilités. Tous les Canadiens devraient posséder les compétences nécessaires pour se brancher à Internet et utiliser efficacement et en toute sécurité des ordinateurs et des appareils mobiles pour mener des activités en ligne. Le gouvernement du Canada met en place des initiatives afin que personne ne soit laissé pour compte dans un monde où l'économie numérique prend de plus en plus de place.

Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 236 000 $ dans le projet Connecter les gens à un style de vie numérique de la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater, qui offrira de la formation de base en compétence numérique aux participants de la grande région de Montréal.

Cette initiative profitera à plus de 4 000 participants et offrira de la formation dans divers domaines, tels que la navigation et la sécurité sur l'Internet, le traitement de texte et les médias sociaux. L'initiative cible les personnes à faible revenu, des membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire, les aînés, les personnes handicapées et les personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires.

Cet investissement est effectué par l'entremise du Programme d'échange en matière de littératie numérique, un programme de 29,5 millions de dollars qui vise à soutenir les initiatives de formation en compétences numériques destinées aux personnes qui sont le plus à risque d'être laissées pour compte en raison de l'essor rapide de l'adoption des technologies numériques : les aînés, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants au Canada, les Autochtones, les Canadiens à faible revenu, les membres de groupes linguistiques en situation minoritaire et les habitants de collectivités nordiques et rurales.

Le programme s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences, la stratégie pluriannuelle du gouvernement visant à créer de bons emplois et faire en sorte que les Canadiens ont les compétences nécessaires pour réussir.

Citations

« Les compétences numériques sont de plus en plus importantes de nos jours, que ce soit pour prendre un rendez-vous médical, faire des opérations bancaires en toute sécurité, étudier ou chercher un emploi. C'est pourquoi, grâce au Programme d'échange en matière de littératie numérique, nous faisons en sorte que tous les Canadiens puissent participer pleinement et tirer parti de toutes les possibilités de notre société numérique. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les nouvelles technologies font maintenant partie de la vie quotidienne de la majorité des Canadiens, autant au niveau professionnel que personnel. Le financement annoncé par notre gouvernement à la Bibliothèque et Centre d'informatique Atwater permettra de démocratiser l'accès à ces technologies et d'acquérir des compétences numériques de base. »

-- Le ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce?--?Westmount, l'honorable Marc Garneau

« Notre initiative offrira à la population de la région de Montréal divers moyens de suivre une formation de base en informatique, dont des projets collaboratifs, de l'apprentissage en équipe, des ateliers de formation pratique, des cours magistraux, ainsi que des discussions et des cours en groupe ou en tête-à-tête. Nous mettrons l'accent sur le renforcement de la confiance en soi et les utilisations d'Internet qui sont attrayantes pour les débutants, car ces dernières sont utiles et gratifiantes, et elles peuvent évidemment améliorer la qualité de vie sur les plans économique, social et personnel. »

-- Le président de la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater, John Aylen

Les faits en bref

Le Programme d'échange en matière de littératie numérique est inclusif, puisqu'il vise à atteindre tous ceux qui n'utilisent pas Internet ou qui apprennent comment utiliser les technologies numériques. Il peut s'agir d'aînés, de personnes handicapées, de nouveaux arrivants au Canada , de Canadiens à faible revenu, de membres de groupes linguistiques en situation minoritaire, d'Autochtones, de personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires et d'habitants de collectivités nordiques et rurales.

, de Canadiens à faible revenu, de membres de groupes linguistiques en situation minoritaire, d'Autochtones, de personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires et d'habitants de collectivités nordiques et rurales. Le financement des projets couvre la période de 2018-2019 à 2021-2022.

Liens connexes

