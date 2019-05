Avis aux médias - Premier Festival Éducation du Futur à Québec - Présenté par Fusion Jeunesse





QUÉBEC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour une deuxième année consécutive, Fusion Jeunesse souligne avec éclat les initiatives et succès qui auront permis de toucher 13?000 enfants par an, aux études dans 250 écoles à travers le pays.

Cette année, le Festival Éducation du Futur aura lieu,?pour une première fois, à Québec, le 17 mai. Par la suite, deux autres festivals se tiendront à Toronto, les 23-24 mai, puis à Montréal, du 28 mai au 31 mai.

Le Festival Éducation du Futur se veut un lieu de rencontres, d'échanges et de partage entre les élèves participant à nos projets d'approche pédagogique expérientielle, les enseignants, les coordonnateurs, mentors et nos généreux partenaires.?Plusieurs activités, présentations, animations et cérémonies de remise de?prix s'y dérouleront dans une ambiance festive, dans le but de souligner le talent de nos jeunes et de mettre en valeur les projets?qu'ils?ont réalisés au cours de l'année scolaire. Nous visons ainsi à encourager la persévérance scolaire et à stimuler la fierté de se réaliser.

Des entrevues seront possibles pendant le festival auprès de la directrice générale, Rose Lyndsay Daudier, et bien sûr, auprès des coordonnateurs de projets et des enseignants de nombreuses commissions scolaires participantes.

Date Vendredi 17 mai 2019



Lieu Centre de Foires de Québec

250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

QC G1L 5A7



Horaire? 9h00?: Cérémonie d'ouverture

9h30 - 11h30?: Activités générales

11h30?: Remise de prix 1

11h30 - 13h00?: Dîner

12h00-14h00?: Activités générales

13h00?: Remise de prix 2

14h00?: Cérémonie de clôture

