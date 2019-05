/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Rendez-vous Gérin-Lajoie - Le Québec de demain dans le monde/





QUÉBEC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une allocution de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault. L'annonce se fera à l'occasion de la première édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie - Le Québec de demain dans le monde, lors de l'ouverture de la conférence « Québec-Afrique : innovations et opportunités » organisée par le Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ). La ministre sera disponible pour des entrevues après son allocution.

Date : 17 mai 2019



Heure : 9 h



Lieu : auditorium de l'École nationale d'administration publique (ENAP)

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 2C8

Les journalistes sont invités à confirmer leur présence auprès de Thierry Paquet, à la Direction des communications et des affaires publiques du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, au 418 649-2400, poste 57819, ou par courriel à thierry.paquet@mri.gouv.qc.ca.

