/R E P R I S E -- Avis aux Médias - La ministre McKenna et le ministre Duclos feront une annonce au sujet des stations de recharge pour voiture à émission zéro aux endroits de Parcs Canada/





QUÉBEC, le 16 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ainsi que l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, et Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert, feront une annonce au sujet des bornes de recharge pour véhicules à émission zéro aux endroits de Parcs Canada et donneront le coup d'envoi à la saison touristique 2019 de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :



Date : Le 17 mai 2019



Heure : L'événement débute à 10 h 30

Médias sont priés d'arriver à 10 h



Lieu : Lieu historique national Cartier-Brébeuf

175, rue de l'Espinay

Québec (Québec)

SOURCE Parcs Canada

