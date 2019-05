Un étudiant de 10e année, Bhavya Mohan, remporte la palme d'excellence à l'Expo-sciences pancanadienne 2019 avec son projet de nouvelle stratégie de traitement pour combattre naturellement les cellules cancéreuses





FREDERICTON, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le jury a statué, le jury a voté. Le projet scientifique le plus inspirant et le plus ingénieux du Canada cette année est l'oeuvre de Bhavya Mohan, un jeune de 16 ans, étudiant de 10e année à Ottawa, qui vient de remporter le prix du Meilleur projet de l'Expo-sciences pancanadienne 2019 (ESPC). Bhavya apprenait la grande nouvelle hier, à l'Université du Nouveau-Brunswick de Fredericton où se déroule l'événement.

Intitulé « Taking ABiTE out of Cancer: A Novel Aptamer based BiTE for Cancer Immunotherapy », le projet de Bhavya propose une plateforme novatrice qui permettra d'améliorer la capacité du corps humain à déceler et à éliminer naturellement des cellules cancéreuses, offrant une solution de rechange abordable aux immunothérapies actuelles.

Les autres gagnants de l'ESPC 2019 sont Islay Graham, une étudiante de 13 ans de Bluewater, en Ontario, pour son projet sur le pluvier siffleur des Grands Lacs, une espèce menacée d'oiseau de rivage, et Manning Whitby de Toronto, qui a conçu un appareil portable évolué permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes d'améliorer leur perception spatiale grâce à la rétroaction tactile.

« Au nom des éducateurs et des partenaires qui participent d'une façon ou d'une autre à la science au Canada, j'aimerais féliciter nos jeunes scientifiques et innovateurs d'exception, déclare Reni Barlow, directeur général de Sciences Jeunesse Canada, l'organisme qui met sur pied l'ESPC. En fait, tous ceux et celles qui ont compléter un projet de science en 2019 méritent nos félicitations. »

Les trois grands lauréats de l'ESPC participeront aujourd'hui à 9 h 30 à un panel en présence du député fédéral de Fredericton, Matt DeCourcey, une activité prévue en clôture de l'événement. Rappelons que l'ESPC, qui s'échelonne sur cinq jours, est le plus grand expo-sciences au Canada dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et elle succède aux nombreuses expo-sciences régionales tenues partout au Canada. Le panel est un événement gratuit et ouvert à tous; l'Expo-sciences pancanadienne est ouverte au grand public depuis mercredi 15 mai, et ce, jusqu'à aujourd'hui, le 17 mai à 15 h 00, ADT.

Quelque 409 projets, traitant de sujets aussi variés que des enjeux de justice sociale ou des études sur les autochtones, étaient présentés par des jeunes de chaque province et territoire du Canada, dont 34 des communautés des Premières nations, des Métis ou des Inuits.

« L'événement est un régal pour les yeux, affirme M. Barlow. Pas par le tape-à-l'oeil des kiosques, mais bien parce que le talent, la passion et l'ingéniosité de ces étudiants canadiens sont impressionnants. À part les féliciter, tout ce que l'on peut faire, c'est les encourager à continuer à aiguiser leur sens de l'exploration et leur détermination à trouver des solutions qui amènent un changement positif dans notre monde. »

Les finalistes de cette expo-sciences réunissant des étudiants de la 7e à la 12e année se disputaient des prix, des bourses d'études et des opportunités prestigieuses d'une valeur de près d'un million de dollars, dont le prix Intact de résilience aux changements climatiques, le prix d'innovation Ted Rogers et les prix Youth Can Innovate.

La liste complète des gagnants et des finalistes ainsi que tous les renseignements sur les trois grands gagnants se trouveront bientôt à cwsf.youthscience.ca.

