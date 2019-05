CNT désigné parmi les meilleurs projets SAP





Depuis 2005, SAP récompense chaque année les meilleurs projets SAP en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2018, 280 clients de 15 marchés différents ont soumis leurs projets primés d'une médaille d'or aux sélections régionales. Basé à Vienne, CNT Management Consulting a remporté une deuxième médaille de bronze, au côté de ses clients HOERBIGER et TANNPAPIER, lors d'une journée exceptionnelle pour Andreas Doerner, chef de la direction de CNT: "Nous sommes sur le podium pour la deuxième fois avec ces deux projets, grâce à la confiance de nos clients."

Les prix de la qualité SAP pour la région EMOA ont été remis lors d'une cérémonie particulièrement festive au château de Heidelberg (Baden-Wuerttemberg). Seules douze clients SAP se sont vus remettre ces prestigieuses distinctions, par les présidents SAP Brian Duffy (EMOA du Nord) et Hartmut Thomsen (Europe centrale et de l'Est). Le jury a évalué les projets conformément aux dix principes de qualité SAP et étudié la question de savoir si un projet donné pouvait satisfaire les attentes des clients.

HOERBIGER - Catégorie transformation commerciale

Basée à Zoug, en Suisse, le groupe HOERBIGER évolue à l'échelle mondiale dans les secteurs du pétrole, du gaz et des processus, de l'automobile et des technologies de sécurité. HOERBIGER a été récompensé pour la commercialisation de SAP S/4HANA, qui a été déployé avec CNT en tant que partenaire d'implémentation, à compter de 2015. En standardisant près de 270 processus commerciaux et en réorganisant l'intégralité de l'écosystème des TI, HOERBIGER a su considérablement augmenter l'efficience et l'excellence opérationnelle de la société.

TANNPAPIER - Catégorie livraison rapide

TANNPAPIER, une société du groupe Mayr-Melnhof et un fournisseur mondial de papiers spécialisés depuis plus de 50 ans, a reçu la médaille de bronze pour son programme Swan, mis en oeuvre en un court lapse de temps. Au côté de CNT, TANNPAPIER a déployé SAP S/4HANA pour le secteur logistique et financier. L'objectif était de réduire la complexité et de remplacer les solutions isolées obsolètes, ce qui se traduit à présent par des processus commerciaux optimisés, des flux d'approvisionnement intégrés sans papier et des rapports transparents simplifiés.

À propos de CNT Management Consulting

CNT Management Consulting AG, une société de conseils en SAP créée à Vienne en 1999, apporte son soutien aux entreprises pour tous les aspects de l'intégration SAP, en s'appuyant sur 250 consultants basés en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Belgique. Le société est un des chefs de file en matière de conseils SAP en Autriche, avec un chiffre d'affaires d'environ 50 millions EUR (2018) et l'objectif de développer ses ventes et d'étoffer ses effectifs dans les années à venir. http://www.cnt-online.com

