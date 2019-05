Airship annonce les premières villes où se tiendra sa série de Forums 2019 sur l'engagement client





La société spécialisée dans l'engagement client, Airship, a annoncé aujourd'hui les dates et les lieux où se tiendront en mai et juin ses Forums 2019 sur l'engagement client, une série d'événements mondiaux s'étendant sur un an. Ces sessions interactives mettront en vedette des dirigeants en charge de nombreuses marques parmi les plus réputées au monde, qui discuteront de leurs projets et pratiques en matière d'engagement client (CX) dans un monde numérique. Ce faisant, ils permettront aux spécialistes du marketing de disposer de stratégies, de recherches et de techniques éprouvées grâce auxquelles ils seront en mesure de se connecter avec leurs clients de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace.

Appelée ELEVATE, la série éducative débutera à Santa Monica le 21 mai 2019, puis se poursuivra à San Francisco le 30 mai 2019. En juin, la série de forums se tiendra à Paris, Chicago, New York, Amsterdam et Londres. Les places sont limitées, et les personnes qui souhaiteraient y assister doivent réserver leur place en utilisant les liens ci-dessus, spécifiques à chaque ville. D'autres villes et dates seront annoncées dans le courant de l'année.

Présentant un groupe unique de conférenciers dans chaque ville, la série se penchera sur l'accent mis de plus en plus sur l'expérience client (CX) en tant que facteur clé de la croissance et des stratégies concurrentielles de nombreuses entreprises. Parmi les sujets abordés, tels que les meilleures pratiques et l'innovation en matière de CX, le programme inclura également une discussion sur la constitution d'une analyse de rentabilité, axée sur la valeur d'une meilleure expérience client (CX).

Selon les dires de Gartner, « Aujourd'hui, un peu plus des deux tiers des spécialistes du marketing en charge de la CX déclarent que leur société est en concurrence, sur la base de cette même CX. En deux ans, cette attente a encore augmenté, puisque désormais, 81 % des personnes interrogées considèrent que leur entreprise travaillera à l'avenir sur la base de cette concurrence. » (Gartner, Customer Experience in Marketing Survey 2017: Greater Expectations, Greater Challenges, Augie Ray, Jane-Anne Mennella, Simon Yates, Mis à jour le 9 avril 2019, Publié le 5 octobre 2017).

Les participants au Forum sur l'engagement client auront une meilleure compréhension des enjeux en matière de succès de l'engagement client, et ils en apprendront davantage sur les tendances observées par les experts en CX, ainsi que sur la pile de technologies CX et les structures d'équipe communes. En plus d'un bloc-notes plein d'idées pour surpasser leurs concurrents et pulvériser leurs indicateurs de performance clés, les participants disposeront de statistiques qui leur permettront de constituer une analyse de rentabilité en faveur d'une meilleure CX, afin de faire évoluer leurs budgets et leur carrière.

« Forrester a analysé la corrélation entre la qualité de la CX et la croissance des revenus pour des sociétés issues de cinq secteurs différents... au final, on a pu constater que les sociétés pour lesquelles la CX était de niveau supérieur avaient augmenté leurs revenus cinq fois plus rapidement en moyenne que leurs concurrents dont la CX était inférieure. Et c'est là un phénomène mondial. » (Forrester Research, Inc.,« Improving CX Through Business Discipline Drives Growth », 19 juin 2017 ; Mis à jour le 26 mars 2018).

Parmi les entreprises dont des représentants prendront la parole, il convient de citer AccuWeather, AMC Theatres, Expensify, Footlocker, France TV, GSN Games, Tribune Publishing, Turner Sports et Zillow, entre autres.

« Les marques dont la croissance est la plus rapide aujourd'hui sont celles qui se démarquent du lot, et proposent des expériences uniques où les clients sont surpris par un niveau de confort et de commodité qui font la différence », a déclaré Mike Stone, vice-président principal du marketing, chez Airship. « Le Forum sur l'engagement client, d'Airship offre aux spécialistes du marketing une opportunité incroyable de découvrir quelles sont les stratégies CX couronnées de succès chez les marques leaders, ainsi que les programmes et tactiques permettant de les mettre en place. »

Pour en savoir plus concernant le Forum 2019 sur l'engagement client, d'Airship, ou pour vous inscrire, rendez-vous sur forum.airship.com.

Les équipes marketing et numériques de milliers d'entreprises parmi les plus renommées au monde font confiance à la plateforme d'engagement client, d'Airship pour renforcer les liens avec leurs clients en délivrant des messages extrêmement pertinents, et orchestrés sur tous les types de canaux.

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship permet aux marques de disposer désormais des données utilisateurs, des différents canaux d'engagement, ainsi que d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle, tous ces services dont ils ont besoin pour délivrer à la bonne personne et au moment opportun, des notifications push, des e-mails, des SMS, des messages intégrés aux applications, des cartes de portefeuille mobile, et bien plus encore, de sorte à instaurer la confiance, renforcer l'engagement, stimuler l'action et augmenter la valeur.

