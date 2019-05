Déclaration du premier ministre concernant les résultats des élections provinciales à Terre-Neuve-et-Labrador





OTTAWA, le 16 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales à Terre-Neuve-et-Labrador :

« Les citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador ont choisi d'élire un gouvernement dirigé par le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Dwight Ball de sa réélection.

« Cette année, alors que nous célébrons le 70e anniversaire de l'adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Confédération canadienne, je suis impatient de continuer de travailler étroitement avec le gouvernement provincial. Grâce à des partenariats comme la Stratégie de croissance pour l'Atlantique et le nouvel Accord atlantique, nous continuerons de créer des bons emplois pour la classe moyenne et de faire croître l'économie de la province, tout en protégeant l'environnement et en luttant contre les changements climatiques. »

