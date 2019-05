Remise de la Médaille René-Lévesque à titre posthume à monsieur Bernard Landry





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans une salle comble de l'Édifice Gaston-Miron, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) remettait ce soir sa plus haute distinction, soit la médaille René-Lévesque, à titre posthume à monsieur Bernard Landry.

Cette distinction, décernée à seulement trois reprises depuis 2000, soit à Lise Payette, Gilles Vigneault et Jacques Parizeau, est décernée à une Québécoise ou à un Québécois afin de souligner des réalisations et un engagement hors du commun, suscitant la fierté et la reconnaissance de l'ensemble du peuple québécois.

En décidant de conférer sa plus haute distinction à monsieur Bernard Landry, le MNQ souhaitait souligner sa contribution exceptionnelle et unique à l'édification du Québec moderne, à son enrichissement, à son affirmation et à son rayonnement international. La cérémonie avait lieu à l'occasion du cocktail annuel de lancement de la Journée nationale des patriotes, journée que monsieur Landry a lui-même instaurée en 2002.

« Lorsque nous avons appris le décès de monsieur Landry, il nous semblait impératif d'honorer monsieur Landry dans le cadre de l'un de ses grands legs, soit la Journée nationale des patriotes.» a déclaré Etienne-Alexis Boucher, président du MNQ. « Le Mouvement national des Québécoises et Québécois s'engage à faire vivre la mémoire de ce grand homme afin que les générations futures puissent trouver en elle l'inspiration nécessaire pour faire du Québec une société meilleure. », conclue-t-il.

Pierre Graveline (pour Jacques Girard), Linda Goupil et Annie-Soleil Proteau, étaient présents pour offrir de touchants témoignages lors de la cérémonie de la remise de la Médaille, que la fille de monsieur Landry, Pascale Landry, a acceptée après d'émouvants remerciements. Pascal Bérubé, chef du troisième groupe d'opposition, a également pris la parole afin d'annoncer qu'une motion avait été votée à l'unanimité pour que le drapeau des patriotes flotte fièrement au sommet de la tour de l'Assemblée nationale, ce lundi 20 mai; un geste qui a été fortement applaudi dans la salle.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 20 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 20:11 et diffusé par :