Le concours Global Learning XPRIZE doté de 15 millions USD culmine avec deux lauréats du grand prix





Aujourd'hui, XPRIZE, le numéro un mondial dans la conception et l'organisation de concours incitatifs visant à résoudre les plus grands défis de l'humanité, a annoncé les deux lauréats du grand prix du concours Global Learning XPRIZE doté de 15 millions USD. L'égalité entre Kitkit School, en Corée du Sud et aux États-Unis, et onebillion, au Kenya et au Royaume-Uni, a été révélée au cours de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée au Google Spruce Goose Hangar à Playa Vista, où des supporters et des bienfaiteurs, dont Elon Musk, ont rendu hommage aux cinq équipes finalistes pour leurs efforts.

Lancé en 2014, le concours Global Learning XPRIZE a mis au défi les innovateurs autour de la planète de développer des solutions évolutives qui permettent aux enfants de s'autoformer en 15 mois à la lecture, l'écriture et l'arithmétique de base. Après leur sélection en tant que finalistes, cinq équipes ont reçu 1 million USD chacune et ont continué en testant sur le terrain leurs solutions de technologie éducative en swahili, touchant ainsi près de 3 000 enfants dans 170 villages en Tanzanie. Pour s'assurer que n'importe qui, n'importe où, peut exécuter, perfectionner et déployer les solutions d'apprentissage dans sa propre communauté, les logiciels des cinq finalistes sont « open source ». Les cinq programmes d'apprentissage sont actuellement disponibles en swahili et en anglais sur GitHub, y compris des instructions sur la manière de les localiser dans d'autres langues.

Dans le cadre du concours, l'équipe dont la solution a démontré les taux les plus élevés de gains de compétence en lecture, écriture et arithmétique lors du test sur le terrain, recevait un grand prix de 10 millions USD. Après avoir passé en revue les données de tests sur le terrain, un panel de juges indépendants a trouvé que les résultats étaient indiscernables entre les deux meilleures équipes, et a décidé de partager le prix en deux, soit 5 millions USD chacune :

Kitkit School (Berkeley, États-Unis, et Séoul, Corée du Sud) a développé un programme d'apprentissage doté d'un moteur basé sur le jeu, et d'une architecture d'apprentissage flexible, afin d'aider les enfants à apprendre en toute autonomie, indépendamment de leurs connaissances, compétences et environnement.

onebillion (Londres, Royaume-Uni, et Nairobi, Kenya) a combiné des contenus de calcul avec de nouveaux supports d'alphabétisation, pour proposer des activités dirigées d'apprentissage et de créativité, ainsi qu'un contrôle continu répondant aux besoins des différents enfants.

À l'heure actuelle, plus de 250 millions d'enfants autour du monde ne savent ni lire ni écrire, et, selon des données de l'Institut de statistique de l'UNESCO, environ un enfant sur cinq ne va pas à l'école ? chiffre qui n'a guère évolué au cours des cinq dernières années. Ce problème est aggravé par le manque considérable d'enseignants aux niveaux primaire et secondaire, des études montrant que 68,8 millions d'enseignants doivent être recrutés dans le monde pour fournir à chaque enfant un enseignement primaire et secondaire d'ici 2030.

Avant le test sur le terrain du concours Global Learning XPRIZE, les études indiquaient que 74 % des enfants participants n'allaient jamais à l'école, qu'on ne faisait jamais la lecture à la maison pour 80 % d'entre eux , et que plus de 90 % des enfants participants étaient incapables de lire un seul mot de swahili. Après 15 mois d'apprentissage sur des tablettes Pixel C offertes par Google et préchargées avec l'un des logiciels d'apprentissage des cinq finalistes, ce nombre s'est trouvé réduit de moitié. En outre, en ce qui concerne les compétences en arithmétique, les cinq logiciels étaient aussi efficaces pour les filles que pour les garçons.

Collectivement durant le concours, les cinq équipes finalistes ont investi environ 200 millions USD en recherche, développement et tests pour leurs logiciels, soit un total de près de 300 millions USD en incluant l'intégralité des 198 équipes inscrites.

« L'éducation est un droit fondamental de la personne, et nous sommes très fiers de toutes les équipes, de leur engagement et de leur travail acharné pour s'assurer que chaque enfant a la possibilité de prendre lui-même en main son apprentissage », a déclaré Anousheh Ansari, le PDG de XPRIZE. « L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique de base est un élément essentiel pour ceux qui veulent vivre une vie exempte de pauvreté et de ses limitations. Nous sommes convaincus que ce concours a démontré clairement l'apprentissage accéléré rendu possible par les applications éducatives développées par nos équipes, et nous espérons, en dernière analyse, que ce mouvement suscitera une révolution dans l'éducation à travers la planète ».

Les lauréats du grand prix et les équipes de finalistes ci-dessous ont été choisis dans un vivier de 198 équipes en provenance de 40 pays :

CCI (New York, États-Unis) a développé des programmes éducatifs structurés et progressifs, en plus d'une plateforme destinée à permettre aux personnes non initiées au codage, d'élaborer des contenus d'apprentissage motivants, en n'importe quelle langue et dans n'importe quel domaine.

Chimple (Bangalore, Inde) a créé une plateforme d'apprentissage destinée à permettre aux enfants d'apprendre à lire, à écrire et à compter, sur une tablette réunissant plus de 60 jeux à explorer, et 70 histoires différentes.

RoboTutor (Pittsburgh, États-Unis) a tiré parti des recherches de l'Université Carnegie-Mellon portant sur les professeurs de lecture et de mathématiques, la reconnaissance et la synthèse vocale, l'apprentissage machine, l'exploration des données éducatives, la psychologie cognitive, ainsi que l'interaction entre l'être humain et l'ordinateur.

« En faisant en sorte que chaque logiciel soit « open source », le concours Global Learning XPRIZE et les équipes de finalistes proposent un outil de pointe que le monde peut exploiter et adapter aux besoins de ses communautés. Nous pensons que c'est là un progrès majeur pour le mouvement mondial qui consiste à transformer la manière dont nous pouvons contribuer à offrir des apprentissages de qualité aux enfants, où que ce soit », a confié Emily Church, la directrice du concours Global Learning XPRIZE. « Les enfants, partout, qu'ils n'aient aucun accès à l'école, qu'il aient eu accès par intermittence à une salle de classe, ou qu'ils veuillent compléter leur éducation actuelle, ont le droit d'apprendre, un droit fondamental de la personne. »

Le concours Global Learning XPRIZE a été rendu possible grâce à la générosité et au soutien d'un groupe de bienfaiteurs, de philanthropes et de partenaires, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi que le Gouvernement de Tanzanie.

Suite à l'annonce du grand prix, XPRIZE s'emploie actuellement à télécharger les logiciels sur les tablettes, à localiser les logiciels en différentes langues et enfin à livrer le matériel préchargé et les stations de chargement à des emplacements éloignés, de sorte que toutes les équipes finalistes puissent distribuer leurs logiciels d'apprentissage à travers le monde. Le public est invité à signer l'engagement pour témoigner son soutien et rejoindre la communauté Global Learning XPRIZE pour contribuer à offrir une éducation à tous les enfants, en tous lieux.

