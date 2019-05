OnePlus choisit les membranes Knowles à armature équilibrée pour ses nouveaux écouteurs offrant un son haut de gamme





OnePlus, société internationale de technologies mobiles, qui créé des appareils superbement conçus, intégrant une qualité de fabrication de premier ordre ainsi qu'un matériel haute performance, axé sur l'expérience utilisateur, et Knowles Corporation (NYSE : KN), leader du marché et fournisseur mondial de solutions avancées de micro-acoustique, de traitement audio et d'appareils de précision, ont annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux écouteurs sans fil, haut de gamme, à trois membranes, pour une expérience sonore riche, de qualité supérieure. Intégrant un haut-parleur dynamique, pour des basses chaleureuses et pleines, ainsi que deux membranes à armature Knowles personnalisée et équilibrée, pour une clarté exceptionnelle des voix et des aigus, les écouteurs OnePlus Bullets Wireless 2 sont un complément idéal pour la gamme de téléphones mobiles populaires de OnePlus, et toute autre source audio équipée d'une connectivité Bluetoothtm.

Les membranes à armature équilibrée de Knowles sont depuis longtemps le choix préféré des musiciens professionnels et des audiophiles, dans la mesure où elles reproduisent une musique claire et précise. Et depuis peu, les marques d'écouteurs grand public sont de plus en plus nombreuses à adopter la technologie d'armature équilibrée, pour offrir une expérience d'écoute haut de gamme. En combinant un haut-parleur dynamique avec deux membranes Knowles à armature équilibrée, les écouteurs OnePlus Bullets Wireless 2 séduiront les consommateurs férus de musiques variées, tout en offrant une liberté sans fil adaptée aux modes de vie actifs. « OnePlus est depuis longtemps reconnue pour ses téléphones mobiles populaires, haute performance, et haut de gamme. Knowles se réjouit d'avoir collaboré avec OnePlus pour proposer les écouteurs parfaits : des compagnons de chaque instant, et la garantie d'une expérience d'écoute agréable, de haute qualité », a déclaré Jon Kiachian, vice-président de la division d'armature équilibrée, de Knowles.

« Nous prévoyons pour les écouteurs sans fil un TCAC de plus de 10 % d'ici à 2023 (soit plus de 30 milliards USD de revenus issus de la vente au détail), dont les deux tiers au moins proviendront de la catégorie intra-auriculaire. Les consommateurs recherchent en effet ce type d'écouteurs aux dimensions réduites pour bénéficier de l'expérience audio haut de gamme, qu'on obtenait jusqu'à présent uniquement avec des casques audio plus larges et recouvrant l'oreille », a indiqué pour sa part, Simon Bryant, directeur de la recherche, au sein du cabinet de recherche spécialisé, de Futuresource Consulting. « Dans cette catégorie, ce sont les écouteurs haut de gamme d'un prix supérieur à 100 USD qui enregistreront la plus forte croissance, car les consommateurs continueront de payer davantage pour actualiser leurs écouteurs, afin de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes et les plus exceptionnelles qui leur garantiront la meilleure expérience d'écoute, tout en considérant les facteurs de formes offrant une portabilité et une polyvalence optimales. Grâce à leur taille réduite et à une reproduction précise du son, nous constatons que les membranes à armature équilibrée constituent une technologie clé permettant un son haut de gamme dans les écouteurs Bluetooth et les appareils intra-auriculaires TWS avancés. Il s'agit d'une tendance continue dont nous observons l'évolution depuis au moins 10 ans. »

Les écouteurs OnePlus Bullets Wireless 2 ont été annoncés en même temps que le nouveau modèle de téléphone mobile phare, le OnePlus 7 Series, et seront disponibles à compter du 17 mai en Amérique du Nord, du 21 mai en Europe et en Chine, et du 28 mai en Inde.

Pour en savoir plus sur les solutions à armature équilibrée de Knowles, rendez-vous sur KnowlesPremiumSound.com.

À propos de Knowles Corporation

Knowles Corporation (NYSE : KN) est un leader du marché et un fournisseur mondial de solutions avancées de micro-acoustique, de traitement audio et d'appareils de précision, qui dessert les marchés des appareils électroniques mobiles grand public, des communications, de la médecine, de la défense, de l'automobile, et de l'industrie. Knowles exploite sa position de leader dans le domaine des microphones MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems, ou systèmes micro-électro-mécaniques), ainsi que ses solides capacités en technologies de traitement audio, pour optimiser les systèmes audio et améliorer l'expérience utilisateur en matière d'applications mobiles, auriculaires et d'IdO. Knowles est également chef de file en matière de composants acoustiques, condensateurs haut de gamme, et solutions mmWave RF, pour un ensemble divers de marchés. La priorité qu'accorde Knowles au client, alliée à une technologie unique, à des procédés de fabrication brevetés, à des tests rigoureux, ainsi qu'à une présence mondiale, permet à la société de fournir des solutions innovantes qui optimisent l'expérience utilisateur. Fondée en 1946, et possédant son siège à Itasca, dans l'Illinois, Knowles est une organisation mondiale qui compte des employés dans 11 pays. La société est née après sa scission avec Dover Corporation en 2014, et s'est concentrée sur la refonte de son portefeuille d'entreprise, tout en investissant dans des solutions à haute valeur, pour diversifier ses revenus et accroître son exposition aux marchés à forte croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Knowles.com.

À propos de OnePlus

OnePlus est une société internationale de technologies mobiles, qui bouscule les concepts technologiques conventionnels. Fondée autour d'une philosophie consistant à viser toujours plus haut (« Never Settle »), OnePlus crée des appareils superbement conçus, intégrant une qualité de fabrication de premier ordre, et un matériel haute performance. La croissance de OnePlus s'épanouit en symbiose avec celle de sa communauté d'utilisateurs et de fans, en cultivant des liens solides. Pour en savoir plus, rendez-vous sur OnePlus.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 19:55 et diffusé par :