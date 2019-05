Milan se transforme en salle de concert géante avec plus de 450 événements gratuits organisés par Piano City





Piano City est le festival de piano prévu à Milan entre le vendredi 17 et le dimanche 19 mai, avec plus de 50 heures de musique entre les quartiers, les maisons, les terrasses, les gratte-ciel, les parcs, les musées et les théâtres

MILAN, le 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Piano City est le festival de piano prévu à Milan entre le vendredi 17 et le dimanche 19 mai, avec plus de 50 heures de musique entre les quartiers, les maisons, les terrasses, les gratte-ciel, les parcs, les musées et les théâtres.

L'édition de cette année est marquée par une attention particulière aux problèmes environnementaux et, grâce au soutien de LifeGate et ATM, a été placée sous l'enseigne « moins de plastique », avec par conséquent une consommation réduite de matériaux en plastique et une mobilité durable.

Un concert important se déroulera à Bosco di Rogoredo, avec Emanuele Misuraca, un concert sera interprété par Dardust à Gratosoglio et un autre sera organisé dans le contexte particulier de Refettorio Ambrosiano. Des valeurs profondes forment la base de ce festival et la façon dont il a été construit, année après année, en synergie avec les institutions et partenaires, sans lesquels rien de cela n'aurait été possible.

Tout d'abord, la banque Intesa Sanpaolo, en plus d'ouvrir les portes de ses succursales historiques (Via Verdi, Piazza Diaz et Piazza Cordusio), a choisi d'améliorer son rôle de moteur de l'économie sociale, en portant l'initiative à Refettorio Ambrosiano avec Ginevra Costantini.

Ensuite, Campari Soda apporte pour la première fois ses cocktails #senzaetichette à Piano City Milano 2019, avec un ensemble de concerts organisés dans certains des lieux les plus emblématiques, entre des quartiers à redécouvrir et les places publiques d'une métropole changeant constamment et de plus en plus internationale. Dix pianos rouges seront mis à la disposition du public et de prestigieuses résidences privées seront ouvertes comme lieux de concerts organisés par des pianistes de renommée internationale.

Par ailleurs, Hermès Italie, participant avec Piano City Milano à l'amélioration des jeunes talents, a prôné l'attribution de deux prix spéciaux, dans le contexte de Premio Piano City Milano Renato Sellani, décernés chaque année (aux côtés de la Fondazione Milano ? Civica Scuola di Musica).

Art, design, goût et musique sont réunis grâce à Volvo, un autre partenaire important de Piano City Milano. Le constructeur automobile ouvre les portes du Volvo Studio : un espace accueillant le public dans un environnement scandinave et hébergeant quatre artistes internationaux qui conduiront tout le monde à explorer certains des mondes musicaux du festival.

Sons classiques, rock et contemporains se mélangent grâce à Red Bull, qui ouvre son rooftop entre Naviglio Grande et Naviglio Pavese à quatre pianistes (Elena Chiavegato, Davide Montalenti, Ottavia Marini et Roberto Franca) et, le dimanche 19 mai à 19h, présentation à Palazzina Liberty des succès musicaux de Lazza, entre la musique classique et le trap. Le jeune rappeur et pianiste de Milan, qui a atteint les premières places dans le classement des albums les plus vendus avec « Re Mida », prête son style innovant à Piano City Milano, se mêlant à des mondes différents et prouvant que la musique n'a pas de frontières.

www.pianocitymilano.it

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/888319/Piano_City_Milano_2018.jpg

Contact :

M&C SAATCHI PR, Anita Ottaviano, press@pianocitymilano.it, T. +39-0236748277

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 19:10 et diffusé par :