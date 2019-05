Altasciences et WuXi AppTec entrent en collaboration sur les projets WIND





Altasciences, une organisation de recherche contractuelle (ORC) de taille moyenne offrant une approche souple, innovante et complète pour le développement médicamenteux en phase précoce, de la sélection de médicaments candidats jusqu'à la preuve de concept, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour soutenir la plateforme de nouveaux médicaments expérimentaux (WIND) de WuXi AppTec. WIND allie des services d'ORC de premier rang à une gestion de programme pluri-fonctionnelle et une expertise réglementaire internationale afin de soutenir l'application de nouveaux médicaments expérimentaux. WuXi Clinical, la branche ORC clinique de WuXi AppTec, sera en charge de la gestion du partenariat et en garantira le déroulement sans faille.

Altasciences fournira des solutions de services complets, notamment en pharmacologie clinique, premiers essais sur l'homme et preuves de concept, gestion de programmes, rédaction médicale, biostatistique et gestion de données, afin de soutenir et de fournir des services cliniques exhaustifs en phase précoce pour les multiples programmes WIND en cours de WuXi AppTec.

"WuXi AppTec et Altasciences partagent la même vision, qui consiste à garantir une transition intégrée et parfaitement fluide entre les étapes essentielles des phases précoces du développement de médicaments. Je suis convaincu qu'ensemble, nous continuerons à aider nos commanditaires à explorer et développer plus rapidement des thérapies susceptibles de sauver des vies", déclare Chris Perkin, chef de la direction d'Altasciences.

Avec des capacités intégrées en toxicologie, métabolisme du médicament et pharmacocinétique, pharmacologie, fabrication chimique et contrôle, et services analytiques, WuXi AppTec soutient les programmes de développement médicamenteux dans leur intégralité, depuis les études de nouveaux médicaments expérimentaux (NME) jusqu'à l'assistance réglementaire pour les phases pré- et post-NME, ainsi que la préparation et la soumission de documents.

"Altasciences jouit d'une expertise approfondie en matière de recherche clinique en phase précoce. Ce partenariat est un véritable atout pour permettre à WuXi d'aider ses collaborateurs internationaux à accélérer les processus de R&D, depuis la pré-NME jusqu'aux phases cliniques, et à apporter plus rapidement de meilleures thérapies aux patients", ajoute Edward Hu, co-chef de la direction de WuXi AppTec.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle visionnaire, de taille moyenne, qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes tailles une approche souple et éprouvée des études précliniques et cliniques en phase précoce, de la sélection de médicaments candidats jusqu'à la preuve de concept. Depuis plus de 25 ans, Altasciences prend part aux projets de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes lors des premières phases du développement de médicaments. Les solutions de services complets d'Altasciences incluent les tests précliniques d'innocuité, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion de données, et tous ces services peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des commanditaires. Altasciences aide ses commanditaires à offrir plus rapidement de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin.

À propos de WuXi AppTec

WuXi AppTec est une société de plateforme technologique en accès libre pour les dispositifs pharmaceutiques et médicaux, évoluant à l'échelle internationale. En tant que société axée sur l'innovation et la clientèle, WuXi AppTec fournit un vaste portefeuille de services pour aider ses clients et partenaires du monde entier à accélérer la découverte et le développement, et réduire les dépenses de R&D sur les médicaments et dispositifs médicaux grâce à des solutions rentables et performantes. En s'appuyant sur des capacités inégalées (R&D et développement de petites cellules, R&D et développement de thérapies cellulaires et thérapies géniques, tests de dispositifs médicaux), la plateforme WuXi permet à plus de 3 500 collaborateurs innovants, répartis dans plus 30 pays, de proposer des produits pionniers aux patients, afin de réaliser le rêve de WuXi: "tout médicament peut être fabriqué, et toute maladie peut être soignée."

