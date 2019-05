Incyte annonce les résumés acceptés pour présentation à la réunion annuelle 2019 de l'ASCO et au 24ème Congrès de l'EHA





Incyte Corporation (Nasdaq:INCY) annonce que plusieurs résumés mettant en évidence des données de son portefeuille en oncologie seront présentés lors de l'assemblée annuelle 2019 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin 2019, à Chicago, Illinois ; et le 24ème Congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA), qui se tiendra du 13 au 16 juin 2019 à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Les résumés acceptés pour présentation à l'ASCO comprennent des données de profil génomique provenant de l'étude de phase 2 FIGHT-202 en cours d'Incyte évaluant son inhibiteur sélectif du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR), le pémigatinib, chez des patients atteints de cholangiocarcinome, ainsi que des données sur l'efficacité et la sécurité de l'étude GEOMETRY mono-1 du capmatinib, l'inhibiteur de la MET sélective de recherche du médicament breveté par Incyte à Novartis. De plus, les données qui seront présentées à l'EHA mettront en évidence l'étude continue de l'inhibiteur JAK1/JAK2 d'Incyte, le ruxolitinib, dans les néoplasmes myéloprolifératifs (MPN).

"Notre présence à l'ASCO et à l'EHA illustre l'engagement continu d'Incyte à découvrir et à développer des options thérapeutiques qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits importants pour les patients", a déclaré Steven Stein, M.D., Chief Medical Officer d'Incyte. "Nous sommes heureux de souligner de nouvelles données sur deux médicaments expérimentaux - le pémigatinib et le capmatinib - qui ont été découverts par les scientifiques d'Incyte et pour lesquels nous prévoyons des demandes d'approbation réglementaire initiale aux États-Unis plus tard cette année, ainsi que des données qui nous permettront de mieux comprendre le traitement des MPN."

Les principaux résumés à l'ASCO et l'EHA comprennent :

Résumés ASCO

Présentation orale

Le capmatinib (INC280) dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé muté MET?ex14 : données d'efficacité de l'étude de phase 2 GEOMETRY mono-1(Résumé #9004, séance orale de résumé)

Le lundi 3 juin 2019, de 9h12 à 9h24, CT, Hall B1

Présentation par affiche

Le profilage génomique complet dans FIGHT-202 révèle le paysage des altérations réalisables du cholangiocarcinome avancé(Résumé nº 4080, séance d'affiche)

Le lundi 3 juin 2019, 8h00 ? 11h00 CT, Hall A

Résumés EHA

Présentations d'affiches

Impact des néoplasmes myéloprolifératifs (MPNS) et perception des objectifs de traitement chez les médecins et les patients dans 6 pays : une extension de l`étude MPN Landmark Survey (Résumé #PF681, présentation par affiche)

Le vendredi 14 juin 2019, 17h30 ? 19h00 CEST, Zone d'affichage

Données sur l'innocuité en situation réelle d'une étude non interventionnelle à long terme sur l'innocuité du ruxolitinib dans le traitement de la myélofibrose après autorisation(Résumé #PF679, présentation par affiche)

Le vendredi 14 juin 2019, 17h30 ? 19h00 CEST, Zone d'affichage

Innocuité et efficacité du ruxolitinib (RUX) chez les patients atteints de myélofibrose (MF) et d'anémie (hémoglobine <10g/dL) : Résultats à la semaine 24 de l'étude REALISE (Résumé #PS1465, présentation par affiche)

Le samedi 15 juin 2019, 17h30 ? 19h00 CEST, Zone d'affichage

Pour obtenir des détails complets sur les séances et la liste des présentations des données, veuillez consulter les programmes en ligne de l'ASCO (https://iplanner.asco.org/am2019) et de l'EHA (https://learningcenter.ehaweb.org/eha).

Lorsque l'utilisation des composés décrits dans le présent document est expérimentale ou fait l'objet d'études en vue de nouvelles utilisations, l'efficacité et l'innocuité n'ont pas été établies, et rien ne garantit que ces composés deviendront disponibles sur le marché pour les utilisations à l'étude.

À propos d'Incyte

Incyte Corporation est une société biopharmaceutique basée à Wilmington, dans l'état du Delaware, spécialisée dans la découverte, la mise au point et la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples informations concernant Incyte, consultez le site web de la société à l'adresse suivante www.incyte.com.

Énoncés prospectifs

A l'exception des informations historiques présentées dans le présent communiqué de presse, les sujets qui y sont abordés, y compris les déclarations concernant le pipeline de développement de la Société et la question de savoir si et quand des composés en développement seront approuvés pour utilisation chez l'homme partout dans le monde, ses plans de présentation pour les prochaines assemblées annuelles de l'ASCO et de l'EHA et son objectif visant à améliorer la vie des patients, contiennent des prévisions, estimations et autres déclarations prospectives. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la Société et sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, y compris les développements imprévus et les risques liés à l'efficacité ou à l'innocuité du pipeline de développement de la Société, les résultats des travaux de recherche et développement futurs, le degré élevé de risque et d'incertitude associé au développement de médicaments, les essais cliniques et les processus d'approbation réglementaire, les autres facteurs commerciaux ou économiques et les progrès concurrentiels et technologiques ; et d'autres risques décrits de temps à autre dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 31 mars 2019. Incyte décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

