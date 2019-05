L'AELDPQ dénonce sans réserve les agissements du CHSLD Rive Soleil





LAVAL, QC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (l'AELDPQ), qui regroupe les CHSLD privés non conventionnés, dénonce vivement les agissements du CHSLD Rive Soleil à Pointe-aux-Trembles et offre tout son soutien au gouvernement et à la ministre responsable des Aînés et des proches aidants pour trouver des solutions afin de s'assurer que ce genre d'événements ne se reproduise plus. Elle offre également aux familles concernées son support afin de relocaliser rapidement les gens touchés par cette fermeture.

L'Association est consternée par le comportement cavalier de la part de la résidence Rive Soleil envers ses résidents, qui représente une clientèle vulnérable. Le CHSLD Rive Soleil n'était pas membre de l'Association, et ce, malgré les nombreuses approches réalisées par l'AELDPQ afin que la résidence puisse profiter de ses différents services, notamment l'amélioration continue de la qualité des soins offerts et les tables d'échanges pour partager les meilleures pratiques.

L'AELPDQ s'engage à rencontrer le ministère afin de trouver des solutions pour que ce genre de situation n'arrive plus. Mentionnons que la ministre Marguerite Blais a bien ciblé l'importance et l'urgence de prendre la chose en main afin d'aider notre secteur, trop souvent mal financé. La récente annonce d'un investissement de 30 millions de dollars dans les CHSLD privés et l'ajout de 900 nouveaux lits en témoigne. Nous tenons à souligner son appui et ses démarches avant-gardistes et proactives.

Citation

« En aucun temps, ce genre de situation ne devrait être possible. Lorsque nous sommes en fin de vie en CHSLD, nous ne devrions pas avoir à nous soucier de savoir si notre résidence sera encore ouverte la semaine prochaine ou le mois prochain. Bien que ceci soit un cas isolé, il n'en demeure pas moins qu'il est préoccupant. Cette situation ne reflète en rien la qualité actuelle des soins et services offerts dans nos CHSLD privés au Québec. Aucun des CHSLD membres de l'Association n'oserait agir de la sorte. »

- Michel Nardella, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec est une association contemporaine et dynamique qui rassemble, accompagne et représente ses membres pour la réalisation de leur mission. Ses valeurs : Humanisme. Professionnalisme, Respect, probité, confiance, collaboration et solidarité.

