Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada poursuit sa tournée dans le Sud-Ouest de l'Ontario





AURORA, ON, le 16 mai 2019 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, fera une annonce importante en matière d'infrastructure pour les résidents d'Aurora et visitera des installations locales qui ont bénéficié d'un financement du gouvernement du Canada.

Date : Vendredi 17 mai 2019

11 h 30 - 12 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino fait une importante annonce en matière d'infrastructure.

OUVERT AUX MÉDIAS

242, route secondaire St John's

Aurora (Ontario)

2:15 p.m. - 3:15 p.m.

Le secrétaire parlementaire Mendicino visite le Centre communautaire Al Palladini.

OUVERT AUX MÉDIAS

9201, avenue Islington

Woodbridge (Ontario)

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez organiser une entrevue avec le secrétaire parlementaire Mendicino, veuillez communiquer avec :

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 18:08 et diffusé par :