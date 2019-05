Première en Amérique du Nord, la plateforme ADTRAN SmartOS exploite le super-vectoring pour délivrer des services WiFi ultra-haut débit





ADTRAN, Inc., (NASDAQ : ADTN), fournisseur leader en solutions de réseau ouvert et d'expérience abonné de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui une extension de son portefeuille compatible SmartOS de solutions d'accès haut débit, avec la passerelle pour résidences et petites entreprises SmartRG 652ac (SR652ac). Les opérateurs peuvent désormais accélérer la distribution de services Internet ultra-rapides ? en tirant parti d'investissements récents dans la construction de réseaux d'accès multi-gigabits, afin que les clients puissent bénéficier de la plus riche expérience de haut débit, quels que soient le lien, l'appareil ou l'infrastructure.

Compatible SmartOS, la nouvelle passerelle de catégorie opérateur pour résidences et petites entreprises offre la capacité de délivrer un haut débit hautement compétitif ? jusqu'à 700 Mbps ? sans perturbation au niveau des services ou des clients, via une technologie de super-vectoring (VDSL2 profil 35b). Cette technologie d'extension de haut débit par fibre hautement évolutive est idéale pour les marchés MDU/MTU à croissance rapide. La possibilité d'utiliser le câblage intérieur existant pour chaque unité permet aux fournisseurs de réseaux d'accélérer le déploiement des services et de réduire les coûts de construction associés à la distribution de nouveaux services haut débit. De plus, les fournisseurs de services peuvent utiliser le super-vectoring parallèlement aux autres technologies xDSL dans leur réseau d'accès, ce qui leur permet de réaliser des économies d'exploitation supplémentaires.

Le SR652ac offre également des capacités avancées via sa plateforme logicielle ouverte (basée sur OpenWrt), notamment des portails en libre-service, un Wi-Fi à réparation autonome, ainsi que des analyses relatives aux abonnés. En combinaison avec le micro-noeud haut débit verrouillé à 48 ports ADTRAN 1148SVX, les opérateurs disposent désormais d'une solution hautement évolutive leur permettant de créer des environnements Wi-Fi rentables pour la totalité d'une maison ou d'une entreprise, sans devoir consacrer du temps et des dépenses à la mise en place de nouvelles installations vers chaque unité.

Par ailleurs, cette passerelle sans fil compatible gigabit permet une migration facile vers n'importe quel modèle de déploiement FTTH par la suite, ce qui élimine les perturbations liées aux changements des appareils des clients ainsi qu'à la réintégration et aux tests des applications. Autre avantage du système d'exploitation en réseau SmartOS basé sur OpenWrt, il est indépendant du silicone, et permet une élégante transition vers les architectures SDN/NFV. ADTRAN est reconnue comme société leader des architectures de réseau ouvertes et désagrégées, grâce à ses contributions aux écosystèmes de l'Open Networking Foundation (ONF) et de la prpl Foundation.

« La philosophie de conception associée au SmartOS consiste à conférer aux fournisseurs un cadre logiciel unique et sécurisé, basé sur l'open source, afin qu'en bénéficiant de plus de cohérence et de similarité, ces fournisseurs puissent réduire les cycles de tests ou de qualification, ainsi qu'accélérer le délai de lancement sur le marché de nouveaux services innovants », a déclaré Jeff McInnis, vice-président Subscriber Solutions & Experience chez ADTRAN. « Nous pouvons significativement réduire le coût et les ressources nécessaires pour lancer de nouvelles solutions sur un réseau, ainsi qu'aider nos clients à proposer de meilleurs services à leurs abonnés, via notre plateforme SmartOS riche en fonctionnalités ? ce qui améliore l'expérience de chacun. »

À propos d'ADTRAN

Chez ADTRAN, Inc., nous pensons que des choses formidables peuvent se produire lorsque les individus se connectent. De l'extrémité cloud jusqu'à l'extrémité abonné, nous aidons les fournisseurs de services de communications du monde entier à gérer ainsi qu'à développer l'échelle des services qui connectent les individus, les lieux et les choses, afin de poursuivre le progrès humain. Qu'elles concernent les zones rurales ou urbaines, l'échelle nationale ou internationale, les sociétés de télécommunications ou le câble, les entreprises ou les particuliers, les solutions ADTRAN optimisent les infrastructures technologiques existantes, et créent de nouvelles plateformes muti-gigabits qui tirent parti de l'économie du cloud, des analyses de données, de l'apprentissage machine et des écosystèmes ouverts. C'est la voie de l'avenir pour la mise en réseau mondiale. En savoir plus sur ADTRAN, LinkedIn et Twitter.

