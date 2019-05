L'UQAM décerne un doctorat honorifique à l'artiste visuel Claude Lafortune





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) a remis, hier, un doctorat honoris causa à l'artiste visuel Claude Lafortune. Cette distinction souligne la contribution exceptionnelle de ce créateur au développement et à l'enseignement des arts visuels, au Québec et ailleurs dans le monde.



La cérémonie d'attribution du doctorat honoris causa a eu lieu au Musée des beaux-arts de Montréal dans le cadre du Colloque sur les 50 ans du Rapport Rioux sur l'enseignement des arts au Québec.

Claude Lafortune

Le nom de Claude Lafortune est indissociable de « L'Évangile en papier », diffusé à la télévision de Radio-Canada de 1975 à 1976. Mise en ondes au moment où les Québécois délaissent la pratique religieuse, l'émission jeunesse qui fera l'objet de reprises jusque dans les années 1980, va marquer une génération entière avec son interprétation non dogmatique de la Bible axée sur les valeurs universelles.

En 1966, la télévision le recrute pour concevoir des décors et des costumes pour ses émissions jeunesse. Il se retrouve alors sur les plateaux des émissions phares qui ont bercé l'enfance des Québécois à l'antenne de Radio-Canada depuis « La Boîte à Surprises » jusqu'à « La Souris verte ». Remarqué pour son audace et sa créativité, ce fou du papier conçoit les décors entièrement en carton du célèbre film « IXE 13 » de Jacques Godbout en 1972.

Claude Lafortune s'est également illustré sur scène avec ses personnages en papier ainsi que dans les galeries et les musées. Au fil des ans, ses oeuvres ont été vues à Paris, à Vancouver et au Japon. Son parti-pris pour un art original, favorisant le mieux-être, a fait de ce magicien de la colle et du ciseau une figure marquante de la culture québécoise. Jamais à court d'idées, il a abordé quantité de sujets dans ses spectacles avec le même souci d'émerveiller, mais aussi de faire réfléchir, par des thèmes tels l'écologie, la paix et l'histoire des civilisations.

Claude Lafortune incarne à bien des égards les valeurs de l'UQAM depuis 50 ans, par son audace, sa créativité et son engagement envers les plus démunis et pour la démocratisation du savoir.

Les doctorats honoris causa de l'UQAM

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction qu'une université peut décerner. Claude Lafortune rejoint ainsi des personnalités d'exception telles que Lise Bissonnette, Sheila Fraser, Dany Laferrière, Louise Lecavalier, Jean Lemire, Lise Payette, Hubert Reeves, Isabella Rossellini, Evelyne St-Onge, David Suzuki, Alexandre Taillefer, Michèle Thibodeau-Deguire, Réjean Thomas, Gilles Vigneault, Denis Villeneuve, Lise Watier, Wim Wenders et Juanita Westmoreland-Traoré, Jean-Marc Eustache pour n'en mentionner que quelques-unes, que l'UQAM a honorées au fil des ans.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 17:30 et diffusé par :