CareOS présente le futur de la santé et de la beauté lors du VivaTech





CareOS, plateforme numérique dédiée aux soins personnels, exposera ses capacités révolutionnaires aux visiteurs à l'occasion du VivaTech du Luxury Lab de LVMH. Plusieurs informations relatives à la présentation de CareOS figurent ci-dessous pour les médias et autres visiteurs intéressés. Les dirigeants de CareOS se tiennent à votre disposition pour réagir à vos commentaires pendant toute la conférence.

Où : VivaTech, stand J30-005 Date : du jeudi 16 mai au samedi 18 mai De quoi s'agit-il : CareOS présentera la première plateforme de soins personnels qui offre la confidentialité, l'expérience utilisateur et la fonctionnalité nécessaires pour créer un environnement numérique satisfaisant dans la salle de bain, le salon, ou les autres pièces dans lesquelles nous réalisons nos soins à domicile. La plateforme rassemble et améliore les données des appareils de soins personnels intelligents et des services numériques, en améliorant la santé et l'apparence de l'utilisateur. L'interface sans contact de miroir intelligent offre un accès à toutes les données et informations permettant aux utilisateurs de jouir d'une existence plus longue et meilleure. Contact : Chloé Szulzinger, press@care-os.com

« LVMH montre au monde la manière de concevoir la beauté et le style de vie avec sophistication et innovation », a déclaré Chloé Szulzinger, cofondatrice et directrice communication et marketing chez CareOS. « Et VivaTech est le lieu où est révélé l'avenir de notre secteur. »

CareOS travaille aux côtés de marques leaders des secteurs de la beauté et du bien-être sur des plateformes personnalisées à utiliser dans les salons de coiffure, les spas et les boutiques. La démonstration au VivaTech répliquera cette expérience, en permettant aux visiteurs de se placer en face du miroir Artemis de CareOS primé lors du CES, et de changer de manière virtuelle de rouge à lèvres et de coiffure, ou d'essayer des lunettes, grâce à la technologie TensorFlow Lite de Google.

À propos de CareOS

CareOS, le coeur numérique des soins personnels, est une plateforme ouverte, intuitive et axée sur la confidentialité, qui s'inscrit naturellement dans les rituels d'hygiène, de beauté, de bien-être et de soins préventifs de chacun. Elle exploite au mieux le temps passé devant le miroir pour améliorer votre santé et votre apparence par l'organisation et la mise en valeur des informations provenant d'objets connectés, de services numériques et de l'intelligence artificielle de CareOS. CareOS fait partie du groupe Baracoda, dirigé par des experts dans le domaine des objets connectés et du bien-être depuis plusieurs décennies, et aide les consommateurs dans leurs salles de bains, leurs salons de coiffure, leurs spas et leurs magasins. www.care-os.com

