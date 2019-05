Velan remporte deux contrats majeurs d'une valeur totale de 63 millions de dollars américains





MONTRÉAL, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des dernières semaines, deux des filiales de Velan, Velan ABV Srl et Velan Sas, ont obtenu des contrats d'une valeur totale de 63 millions de dollars américains. La première, l'extension d'une commande précédente avec MODEC et, la seconde, un contrat avec ITER pour leur système d'eau de refroidissement tokamak.



Velan ABV remporte un autre contrat important avec MODEC

En plus des contrats de l'année dernière, la filiale en propriété exclusive de Velan Inc. située à Lucca, en Italie, a obtenu un autre contrat pour la fourniture de robinets-vannes avec actionneur et manuels à MODEC Offshore Production Systems (Singapour) Pte. Ltd.

Ces nouvelles commandes devraient être livrées d'ici le milieu ou la fin de 2019 (T2 à T4 de l'exercice 2020).

Velan ABV a signé des contrats avec MODEC pour la fourniture de robinets-vannes avec actionneur, en colonne montante et en surface, ainsi que des robinets-vannes manuels compacts à tournant sphérique pour son nouveau navire FPSO (Floating Production Storage and Offloading) MV31 Guanabara. Le FPSO sera déployé sur le champ de Mero (anciennement Libra) exploité par Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). La gamme comprend des robinets-vannes forgés à pressions haute et très haute. Leur conception compacte, nettement plus légère que la norme, contribuera de manière significative aux efforts des clients pour réduire le poids total du navire.

Paolo Ranieri, directeur général et PDG de Velan ABV a déclaré : «?Ces contrats récompensent nos efforts constants à répondre aux besoins de nos clients avec bien plus qu'un produit de qualité au juste prix. Nous travaillons avec eux pour identifier des solutions intelligentes, leur permettant d'avoir du succès et de réduire le coût total de possession. L'innovation, l'expertise et l'agilité sont les fondements des valeurs de Velan, et ceci continue de jouer un rôle clé pour satisfaire les besoins des clients.?»

Velan Sas signe un contrat avec ITER pour un réacteur à fusion nucléaire

ITER (en latin le « chemin ») est l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie. En France, 35 pays sont engagés dans la construction du plus grand tokamak jamais conçu, une machine qui doit démontrer que la fusion ? l'énergie du Soleil et des étoiles ? peut être utilisée comme source d'énergie à grande échelle, non émettrice de CO2, pour produire de l'électricité.

L'énergie thermique générée par le tokamak ITER et les systèmes annexes au cours d'un cycle de décharges sera de l'ordre de 500 MW, avec des pics de 1 100 MW pendant la phase de combustion du plasma. La totalité de cette énergie doit être dissipée dans l'environnement. C'est l'évaporation de l'eau contenue dans le système de rejet thermique qui, en traversant les tours de refroidissement, réalisera cette dissipation. La rapidité avec laquelle cette évaporation se réalise concentrant les minéraux dans l'eau du système de rejet thermique, une part de cette eau chargée en minéraux doit être régulièrement évacuée du système et remplacée par de l'eau provenant du Canal de Provence. L'eau purgée du système est recueillie dans une série de bassins de contrôle, où l'on mesure ses différents paramètres : température (qui doit être inférieure à 30°C), pH, présence d'hydrocarbures, de chlorures, de sulfates et de tritium.

Pendant les décharges de plasma, le débit combiné des circulations d'eau dans l'ensemble du circuit de refroidissement sera de l'ordre de 33 m3/s, canalisé par des tuyauteries dont le diamètre peut atteindre 1,6 mètres.1

Raphaël Couturier, Directeur Commercial de Velan Sas, déclare : « ce projet confirme notre partenariat avec ITER dans le domaine des solutions de vannes spécifiques et importantes pour la sécurité. Elle démontre également notre capacité à développer et à qualifier de nouveaux produits pour la prochaine génération de réacteurs nucléaires et notre intention d'être un acteur mondial sur ce marché non seulement pour les nouvelles installations, mais aussi pour l'exploitation et la modernisation du parc mondial de réacteurs nucléaires. »

Velan Sas, situé à Lyon, en France, fournira plus de 2 000 vannes pour ce projet, y compris des robinets à tournant sphérique, à papillon et à soupape. La livraison est prévue entre 2021 et 2023.

« Ces deux récents contrats démontrent la force de Velan et notre capacité à entreprendre des projets d'envergure à l'échelle mondiale », affirme Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc. « Nous avons le portefeuille de produits, l'expertise et la soif d'innovation qui nous permettent d'entreprendre des projets aussi uniques et variés. »

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 338 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie plus de 1 800 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Yves Leduc, Président et Chef de la direction

ou

John D. Ball, Chef de la direction financière

Tél. : (514) 748-7743

Fax : (514) 908-0180

www.velan.com



