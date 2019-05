Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - Dévoilement du nom des lauréates et lauréats de la région de la Montérégie





QUÉBEC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - La cérémonie de remise du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin a eu lieu le 10 mai 2019 à l'Assemblée nationale. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a dévoilé les noms des vingt-deux lauréates et lauréats à l'occasion de cette 27e édition de remise du prix.

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, s'associe à la ministre déléguée à l'Éducation et à la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, pour féliciter chaleureusement M. Pascal Day, lauréat régional pour la Montérégie, Mme Sophie Bédard, lauréate du volet national en sport, et l'Association de soccer de Saint-Hyacinthe, lauréate du volet Soutien au bénévolat. Ces derniers se sont particulièrement démarqués au cours de la dernière année.

Citations :

« Depuis maintenant 27 ans, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vient couronner le travail de personnes qui favorisent la participation des jeunes, des adultes et des aînés à des activités physiques, sportives, de loisir et de plein air. Nous pouvons toutes et tous être fiers du temps et des efforts consacrés par les bénévoles au bien-être de leur collectivité. Je vous invite à leur témoigner votre reconnaissance. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« J'aimerais remercier toutes les personnes qui exercent une activité de bénévolat et qui contribuent à la vitalité de notre région. Je félicite en particulier M. Pascal Day, Mme Sophie Bédard et l'Association de soccer de Saint-Hyacinthe pour leur implication et leur contribution au développement du loisir et du sport. Continuez votre beau travail! Vous êtes un modèle pour vos concitoyennes et concitoyens. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin rend hommage à des personnes et à des organisations qui se sont distinguées par la qualité de leur engagement bénévole.

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec le Réseau des unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports-Québec et l'Association québécoise du loisir municipal.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur les lauréates et lauréats ainsi que sur leurs accomplissements, vous pouvez consulter le site www.education.gouv.qc.ca/references/concours-et-prix/prix-dollard-morin/.

