Coca-Cola Beverages Africa sélectionne la solution Replenishment+® de Demand Driven Technologies pour améliorer la planification et l'exécution de sa chaîne d'approvisionnement





Demand Driven Technologies (DD Tech), le principal fournisseur de solutions conformes de planification des ressources de production pilotée par la demande (Demand Driven MRP, ou DDMRP) pour la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de logiciel d'entreprise avec Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) pour déployer leur technologie de chaîne d'approvisionnement Replenishment+® sur 26 sites de fabrication et 20 centres de distribution répartis dans dix pays d'Afrique subsaharienne. L'annonce a été faite lors de la Conférence à l'intention des utilisateurs américains de DD Tech qui s'est déroulée à Miami, en Floride.

« Nous sommes ravis de travailler avec CCBA qui a sélectionné la solution Replenishment+® pour son déploiement DDMRP sur le réseau de ses sites de production et de distribution en Afrique », a déclaré Erik Bush, PDG de Demand Driven Technologies.

Replenishment+® améliore radicalement la planification des ressources en basculant la planification d'un modèle axé sur des prévisions vers une méthode basée sur la consommation, permettant d'améliorer les niveaux de service et de réduire les stocks. La solution multi-échelons identifie automatiquement les positions stratégiques des stocks dans la chaîne d'approvisionnement en les alignant sur les besoins réels du marché et en comprimant les délais de production.

Barry Anderson, spécialiste de la planification de l'offre et de la demande groupe pour CCBA, a commenté en ces termes : « Les technologies de Demand Driven nous fournissent une gamme complète de solutions répondant aux besoins de notre chaîne d'approvisionnement. Ils ont également montré qu'ils savaient bien comment soutenir les clients sur le marché africain. Nous attendons avec impatience leur contribution continue à cette initiative stratégique. »

À propos de Demand Driven Technologies

Demand Driven Technologies est à l'origine de Replenishment+®, la première solution logicielle de chaîne d'approvisionnement conforme à la norme DDMRP la plus fréquemment déployée. L'entreprise a été fondée en 2011 avec pour objectif spécifique de permettre à ses clients travaillant dans les domaines de la production et de la distribution d'atteindre une performance révolutionnaire à travers l'application des tactiques et des technologies Demand Driven. L'entreprise a été fondée en 2011 avec pour objectif spécifique de permettre à ses clients travaillant dans les domaines de la production et de la distribution d'atteindre une performance révolutionnaire à travers l'application des tactiques et des technologies Demand Driven. Plus de 80 entreprises sur 6 continents voient en Demand Driven Tech un partenaire fiable pour l'amélioration continue de leur chaîne d'approvisionnement et la conservation de leur avantage concurrentiel. Pour de plus amples informations : www.demanddriventech.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 16:45 et diffusé par :