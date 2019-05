L'Art fait son nid, une exposition unique au pays, est prolongé jusqu'au 7 juin?!





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Réunissant plus de trente oeufs surdimensionnés réalisés par des artistes émergents et établis ayant séduit le public international, l'Art fait son nid peut être vu jusqu'au 7 juin.

L'installation éphémère est une invitation à découvrir la poésie de cette forme unique, à travers sept lieux au Quartier DIX30, un parcours laissant place à la rencontre spontanée de ces oeuvres d'art.

Une exposition coup de coeur

Chaque année, l'exposition coup de coeur reçoit l'accueil chaleureux d'un public impatient de prendre la pose parmi ses oeuvres.

Vous pourrez notamment y admirer les lettrages et les couleurs audacieuses de Whatisadam, les créatures inusitées de Waxhead, le coup de crayon unique de Lebicar, les compositions éclatantes de Dalkhafine, la surprenante technique de fumage de Steven Spazuk, l'esprit tapageur de Zilon, l'irrévérence de Marie-Claude Marquis et l'imaginaire tout en finesse de Farah Allegue.

Nichées à travers le Quartier, ces pièces sont autant d'invitations originales à explorer un univers inspiré par l'une des créations les plus fascinantes de la nature.

Coup de coeur londonien, new-yorkais, dublinois...

L'art fait son nid est le résultat du coup de coeur du collectif Projekroom pour The Big Egg Hunt, lancé en 2012 à Londres et repris jusqu'à présent à Dublin (Irlande), New York (États-Unis) et Auckland (Nouvelle-Zélande).

Mais la pratique de transformer des oeufs géants en oeuvres d'art est également partagée depuis des millénaires par les cultures du monde, comme en Ukraine, en Iran, au Japon.

L'art fait son nid s'inscrit ainsi à la suite d'une tradition, ayant traversé les époques et les cultures pour saisir cette forme hors du commun comme une expression urbaine de renouveau.

#EggArt

Toute l'info, une galerie photos les bios des artistes : http://bit.ly/2w3T2AB

SOURCE Projekroom

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 16:33 et diffusé par :