Une cohabitation harmonieuse des usagers de la route!





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Ils étaient plus de 4 500 à enfourcher leur vélo, hier (mercredi), pour prendre part à l'une des 22* initiatives régionales organisées sous la bannière québécoise du Tour du Silence (Ride of Silence), un événement planétaire annuel visant à commémorer les décès cyclistes et à réitérer l'importance du respect mutuel entre usagers de la route. Bref, ils étaient nombreux à exprimer leur solidarité au Québec, mais ailleurs aussi.

On peut se réjouir de la participation observée hier (plus élevée que l'an dernier) et cela, en dépit de la température plus froide dans plusieurs régions au Québec.

« C'est la démonstration qu'un événement comme le Tour du Silence est toujours pertinent et que la communauté cycliste se sent interpellée par sa raison d'être », a affirmé André Michaud, président de la FQSC.

Pour une deuxième année consécutive, le comédien et humoriste Maxim Martin ainsi que sa fille Livia Martin ont accepté le rôle de co-porte-paroles du Tour du Silence 2019 afin de sensibiliser tous les usagers au partage de la route.

Livia Martin était la copine de Clément Ouimet, ce jeune cycliste de 18 ans qui a été happé mortellement par un automobiliste sur la voie Camillien-Houde le 4 octobre 2017. Cet événement tragique a rappelé l'importance de la sécurité routière et le respect de tous les usagers de la route.

« Je remercie les événements comme le Tour du Silence d'exister pour permettre aux gens de ne pas vivre le même drame que ma famille et moi avons vécu », a ajouté Livia Martin en rappelant l'importance d'une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route, surtout en ce début de saison estivale, où les cyclistes sont beaucoup plus nombreux sur la chaussée.

Des personnalités connues joignent leur voix dans le silence

Plusieurs invités de marque étaient présents sur les différents sites de ralliement de la province. Parmi les personnalités connues, mentionnons notre co-porte-parole à l'échelle provinciale Livia Martin, qui était à Montréal avec Catherine Bergeron, la mère de Clément Ouimet. Étaient également présents à Bromont, Nicolas Legault (directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont) et Lyne Bessette (olympienne et ancienne cycliste professionnelle). Pierrick Naud (cycliste canadien retraité en 2018) a pour sa part pris le départ au Tour d'Amos. L'homme d'affaires et président de Voyages Gendron, Bernard Gendron, était porte-parole du Tour de Repentigny pour une deuxième année consécutive, lui qui se trouve désormais en fauteuil roulant après un grave accident de la route survenu en 2017, en Nouvelle-Zélande. Une des figures les plus connues dans l'industrie du vélo au Canada, Louis Garneau, était également porte-parole pour l'événement de Québec.

Des symboles qui parlent

Une minute de silence a été observée dans la plupart des Tours. Des corbillards et des vélos blancs étaient également présents sur certains tours. Le départ donné, les différents cortèges se sont engagés sur la chaussée, en silence. Des arrêts symboliques ont été effectués à quelques endroits afin d'honorer la mémoire de défunts cyclistes.

Répartition de la participation à travers la province

À noter que plusieurs photos sont disponibles sur la page Facebook Tour du Silence provincial, Qc (https://www.facebook.com/pages/Tour-du-Silence-provincial-Qc/338915809467524?ref=hl).

Éducation auprès des jeunes

Au traditionnel Tour du Silence s'ajoutait un volet scolaire, lequel était présenté pour une sixième année et sous différentes déclinaisons. Ce volet a continué à prendre de l'ampleur pour l'édition 2019 de l'événement. Ainsi, des écoles ont tenu un mini-Tour et organisé des activités afin de sensibiliser les jeunes à l'enjeu du partage de la route (atelier éducatif sur le maniement du vélo et les règles de sécurité, jeux d'habiletés, visite de policiers, ...).

Le Québec, à l'intérieur du mouvement

Quelle est la contribution de la Belle Province au Ride of Silence? « Le Québec compte parmi les 50 Tours originaux qui ont donné vie au mouvement et inspiré une incroyable croissance à travers le monde. Le Québec a également favorisé l'apparition d'autres Tours au Canada, voire même dans d'autres pays », a fait savoir le fondateur du Ride of Silence, Chris Phelan.

La SAAQ, un partenaire de premier plan

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) participe à nouveau au Tour du Silence afin de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la sécurité à vélo auprès de la population. La contribution financière de la SAAQ a permis à la FQSC de bonifier la promotion du Tour du Silence et de mieux soutenir les organisations locales qui déploient l'événement dans les régions du Québec.

Indispensables collaborateurs

La réussite d'un tel événement nécessite l'implication de plusieurs acteurs, dont la Sureté du Québec (SQ), les municipalités et de leurs corps policiers, de même que les organisateurs, leurs partenaires et leurs bénévoles. Nous tenons également à remercier le ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, qui a agi à titre d'ambassadeur pour le Tour à l'échelle provinciale. À tous, nous vous sommes extrêmement reconnaissants et vous remercions au nom de la grande famille cycliste.

* En raison des inondations liées à la crue printanière dans la région de l'Outaouais, l'événement qui devait avoir lieu mercredi dans le secteur de Gatineau sera reporté le 19 juin prochain par mesure de sécurité pour les cyclistes.

