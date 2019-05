Grâce au Parti Québécois - Une première : le drapeau des patriotes flottera fièrement dans le ciel de la capitale





QUÉBEC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'adoption d'une motion déposée par le député de Matane?Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, celui-ci s'est réjoui du fait que les parlementaires aient accepté, à l'unanimité, que soit arboré le drapeau des patriotes sur une tour de l'hôtel du Parlement, lundi prochain, pour rendre hommage à ces pionniers et souligner leur courage et leur détermination.

« L'Assemblée nationale vient ainsi affirmer l'importance qu'ont eue ces hommes et ces femmes dans la reconnaissance de notre nation et l'établissement, au Québec, d'un gouvernement responsable et démocratique. Grâce à cette initiative du Parti Québécois, la lutte des patriotes, symbolisée par leur drapeau, sera enfin reconnue officiellement, publiquement et à sa juste valeur », a mentionné le chef parlementaire.

« Les patriotes visaient la liberté politique et l'émancipation du peuple québécois et, malgré la menace, ils se sont levés pour défendre leurs idéaux. Nous leur devons beaucoup, et il nous apparaît important d'afficher notre fierté pour leurs actions ainsi que notre volonté de poursuivre quotidiennement cette oeuvre d'affirmation nationale. Cet hommage est d'autant plus significatif à mes yeux qu'il vient donner une formidable suite à l'action de l'ancien premier ministre Bernard Landry, grand patriote des temps modernes, dont le gouvernement a institué la Journée nationale des patriotes, en 2002 », a poursuivi Pascal Bérubé.

« J'invite toutes les Québécoises et tous les Québécois, ainsi que les municipalités, à souligner avec fierté la Journée nationale des patriotes, le lundi 20 mai prochain, en hommage aux sacrifices qu'ont dû faire nos ancêtres pour la pérennité de notre nation », a conclu le député de Matane-Matapédia.

Le texte de la motion adoptée à l'unanimité se lit comme suit :

« Que l'Assemblée nationale souligne la Journée nationale des patriotes, qui se tiendra le 20 mai prochain;

Qu'elle souligne l'importance de la lutte menée par les patriotes de 1837 et 1838 pour la reconnaissance de notre nation, pour sa liberté politique et son émancipation, et pour l'établissement d'un gouvernement responsable et démocratique;

Qu'elle rappelle la nécessité de garder vivante la mémoire des femmes et des hommes patriotes;

Que, dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, l'Assemblée nationale hisse le drapeau des patriotes;

Qu'elle suggère également aux municipalités et arrondissements du Québec d'arborer ce drapeau dans le cadre de cette journée. »

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 15:05 et diffusé par :