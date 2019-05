12e Festival des arts de Montréal-Nord - Venez voir, écouter, goûter et même créer !





MONTRÉAL-NORD, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Une grande célébration de la culture est proposée au public à l'occasion du 12e Festival des arts de Montréal-Nord qui se déroulera du 23 au 29 mai 2019. Près de 250 artistes professionnels et de la relève présenteront plus de 70 prestations en 7 jours, dans 10 lieux de diffusion sur le territoire de l'arrondissement.

« Depuis 12 ans, le Festival des arts est devenu un lieu de rendez-vous incontournable pour tous ceux et celles qui aiment découvrir de nouveaux talents, rencontrer des artistes, participer à des ateliers de création et vivre un moment émouvant, amusant ou touchant. L'arrondissement est fier d'offrir gratuitement cette belle programmation, mais également toutes les activités culturelles en cours d'année », a rappelé Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement.

« Aux arts de la scène, arts littéraires, arts visuels et métiers d'art, s'ajoutent bien sûr les arts de la table, une composante conviviale et toujours populaire du Festival. Nous avons la chance de pouvoir compter sur l'école hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée pour concocter des soupers gastronomiques aux saveurs multiculturelles, à l'image de notre arrondissement. De plus, les Fourchettes de l'Espoir organisent la cinquième édition de leur Festival des boulettes, un concours où les citoyens sont invités à la dégustation avant le dévoilement des gagnants », a ajouté Mme Chantal Rossi, conseillère du district Ovide-Clermont et vice-présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports.

Participation du public à la création

Ce qui caractérise le Festival cette année, c'est le volet de la participation puisque le public sera invité à créer dans divers ateliers animés par des artistes : peindre un piano public; écrire un texte de slam ou de poésie; réaliser une oeuvre de land art; cuisiner sa meilleure recette de boulettes; s'initier aux prouesses du cirque; dessiner des cartes postales; jouer du balafon, etc. Ces rencontres permettront à certains de découvrir le plaisir de s'exprimer et d'explorer leur créativité.

Place aux jeunes et à la relève

La soirée d'ouverture fait place à la troupe de danse urbaine Ör Pür qui présente le spectacle Zödiak : douze interprètes, dont plusieurs jeunes de Montréal-Nord, avaient participé à l'émission Danser pour gagner sur V-télé l'an dernier. D'autre part, l'école des arts de la scène Art'monies fera briller de jeunes étoiles de chez nous, en présence de la comédienne et chanteuse nord-montréalaise Debbie Lynch White. Mentionnons aussi l'école Marie-Clarac, qui présente à Place Bourassa le concert de son orchestre de jeunes filles. Quant à l'école Saint-Rémi, les tout-petits de son programme La musique aux enfants présente le spectacle Alice au pays des merveilleux compositeurs.

Art circassien en vedette

Le cirque est à l'honneur samedi et dimanche, grâce à deux compagnies, Clowns sans frontières et Le moulin à vent. Ces artistes du cirque viendront déambuler dans les rues et proposer des ateliers variés : foulards, bâtons-fleurs, assiettes chinoises, diabolos, parcours d'équilibre et autres jeux d'adresse.

Musique à profusion

Depuis ses débuts, le Festival présente plusieurs spectacles de musique et de chansons. Cette année ne fait pas exception avec, notamment, le groupe De temps Antan, qui s'est mérité le Félix de l'album traditionnel de l'année à l'ADISQ en 2018 pour leur spectacle Consolez-vous. Parmi la riche programmation musicale, mentionnons : un spectacle hommage musical à Haïti avec Pascale Leblanc et Bonga; le concert jazz Triadis avec Abel Hassing; le Duo Chaminade et des oeuvres variées pour piano à quatre mains; le spectacle Carrefour du monde, conçu par Amada Daou, dans une symbiose de sonorités haïtiennes, maliennes et québécoises.

Prise de paroles littéraires et théâtrales

Lecture de poèmes à la Galerie 3440, micro-ouvert de l'écriture à la scène avec des écrivains en herbe de Montréal-Nord, célébration du 40e anniversaire du Club Lecto Henri-Bourassa, échange public entre les auteurs Kamal Benkirane et Gabrielle Lebeau... tant à découvrir côté littérature, sans oublier le grand solde de livres et le coin lecture à l'aréna Rolland. Côté théâtre, le récit Trans-mission sera présenté par Fleurs de macadam, alors que la troupe Les Proliférateurs offrira le spectacle Respect 2.0.

Arts visuels et métiers d'art mis en valeur

Quelques rencontres d'artistes et pas moins de 13 expositions sont au programme, dont plusieurs seront mises en valeur par des visites guidées offertes par l'équipe de la médiation culturelle de l'arrondissement. Dans le volet métiers d'art, un défilé de mode interculturel présentera les créations des artisanes de Mains folles.

Plusieurs autres activités sont au programme en cinéma, musique, théâtre, réalité virtuelle ou gastronomie. Une vingtaine d'organismes collaborent à la programmation, dont l'AAVNM (Artistes en arts visuels du nord de Montréal), partenaire majeur de l'arrondissement pour le Festival des arts.

Pour tous les détails, il suffit de consulter la programmation disponible dans les installations de Montréal-Nord, dans l'hebdomadaire Guide de Montréal-Nord, ou en ligne sur ville.montreal.qc.ca/mtlnord. C'est un rendez-vous!

