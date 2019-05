ExaGrid finaliste pour l'édition 2019 des Storage Awards ? The Storries XVI





ExaGrid®, fournisseur de premier plan de stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes, a annoncé aujourd'hui avoir été nominé dans six catégories pour la cérémonie annuelle de remise des prix de Storage Magazine intitulée The Storries XVI. ExaGrid se retrouve finaliste dans les catégories Enterprise Backup Hardware Product of the Year (Matériel pour les sauvegardes d'entreprise de l'année), Storage Innovators of the Year (Innovateurs de l'année dans le domaine du stockage), Hyper-convergence Vendor of the Year (Vendeur de l'année dans le domaine de l'hyper-convergence), Storage Performance Optimisation Product of the Year (Produit d'optimisation des performances de stockage de l'année), Storage Product of the Year (Produit de stockage de l'année) et Storage Company of the Year (Société de stockage de l'année). Les votes pour déterminer le lauréat dans chaque catégorie sont en cours, ils se termineront le 3 juin. Les résultats seront révélés lors de la soirée de remise des prix qui aura lieu à Londres le 13 juin.

Le dispositif de stockage de sauvegarde de la Série EX avec déduplication de données d'ExaGrid est nominé dans trois catégories. L'un des éléments de différentiation clés d'ExaGrid au niveau architecture est sa Zone d'application unique qui stocke les sauvegardes les plus récentes sous leur forme non dédupliquée complète pour assurer la performance des restaurations, des rétablissements et des boots de MV. Chaque dispositif fournit un stockage en Zone d'application, un stockage d'archivage dédupliqué, un processeur, de la mémoire et des ports réseau. À mesure que les volumes de données doublent, triplent, etc., ExaGrid double, triple, etc. toutes les ressources nécessaires pour maintenir une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Si la fenêtre de sauvegarde est de six heures pour 100 To, elle est toujours de six heures pour 300 To, 500 To, 800 To, etc. Les coûteuses mises à niveau massives sont évitées et l'exaspération liée à la recherche d'une fenêtre de sauvegarde grandissante est éliminée.

« Nous pensons que ces nominations reflètent la position d'ExaGrid comme seul vendeur de stockage de sauvegarde ayant conçu une solution avec déduplication des données qui tient compte des problèmes de prix, de performance et d'évolutivité d'aujourd'hui », a déclaré Bill Andrews, DG et président d'ExaGrid. « Non seulement l'approche innovante d'ExaGrid par rapport à la déduplication des données minimise la quantité de données stockées, mais son architecture unique offre une zone d'application pour des sauvegardes et restaurations rapides. L'architecture évolutive d'ExaGrid maintient la fenêtre de sauvegarde à une longueur fixe à mesure que le volume de données augmente et élimine les mises à niveau massives coûteuses et perturbatrices ainsi que l'obsolescence forcée des produits. »

ExaGrid utilise également la Déduplication adaptative pour dédupliquer et répliquer les données vers le site de reprise après sinistre durant la fenêtre de sauvegarde, en parallèle avec les sauvegardes, au lieu de l'approche en ligne traditionnelle, entre l'application de sauvegarde et le disque. Cette combinaison unique d'une zone d'application avec déduplication adaptive offre la meilleure performance de sauvegarde, aboutissant à la fenêtre de sauvegarde la plus courte ainsi qu'à un point de reprise après sinistre robuste. Enfin, ExaGrid fournit un technicien support de niveau 2 affecté, compétent dans les applications de sauvegarde spécifiques, et un modèle évolutif pour la prise en charge de tous les dispositif à des tarifs de maintenance et de support standards.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes avec déduplication des données, une zone d'application unique et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations, et permet des récupérations par MV instantanées. Son architecture évolutive intègre des dispositifs complets dans un système évolutif et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction de clients.

