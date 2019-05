Avis aux médias - Le gouvernement du Canada donnera aux Canadiens le soutien et la sécurité dont ils ont besoin pour faire avancer leur carrière





GATINEAU, QC, le 16 mai 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi, annonceront comment le gouvernement aide les travailleurs canadiens à s'adapter et à se préparer aux emplois de demain.

Une séance de photo et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le vendredi 17 mai 2019



HEURE : 12 h



ENDROIT : NAIT Main Campus

Centre for Applied Technology Building

Henry Hole Lounge

11176 - 106e rue N.-O.

Edmonton (Alberta)

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 14:35 et diffusé par :