Montréal accueillera plus de 113 000 croisiéristes et membres d'équipage cette année

MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est 24 navires de 17 compagnies de croisières différentes qui s'arrêteront à 76 reprises au Port de Montréal en 2019. Au total, cela représente plus de 113 000 croisiéristes et membres d'équipage qui visiteront la métropole. Quatre nouveaux navires sont attendus cette année : le Zaandam (Holland-America Line), le Riviera (Oceania Cruises), le Viking Sun (Viking Ocean Cruises) le Ocean Dream (Maritime Holding Group). Autre point fort de cette saison : le Grand Quai du Port de Montréal accueillera le 500 000e passager de la compagnie Holland-America depuis que cette ligne de croisières, filiale de Carnival Corporation, vient à Montréal.

Montréal connaît une croissance stable du marché de croisières depuis cinq ans et peut profiter depuis 2017 d'installations de croisières de calibre international avec l'ouverture du Grand Quai du Port de Montréal. La métropole se positionne de plus en plus comme une destination où il est possible de commencer et de terminer sa croisière.

« Montréal est une destination incontournable sur le Saint-Laurent. Nous savons que les croisiéristes vivront une expérience enrichissante dans cette effervescence urbaine! J'aimerais d'ailleurs souligner l'excellent travail de tous les partenaires. Il s'agit d'un marché dont les retombées économiques sont très importantes à Montréal. En 2010, nous recevions 40 000 passagers, aujourd'hui c'est plus de 110 000! Il s'agit d'une belle évolution nous donnant accès à un marché du luxe et bravo à l'équipe! », souligne Yves Lalumière, président-directeur de Tourisme Montréal.

« Le succès indéniable des croisières à Montréal est le fruit d'un travail de collaboration soutenu. La saison 2019 s'annonce très bonne avec, notamment, l'arrivée de quatre nouveaux navires à Montréal et un intérêt grandissant pour les croisières vers les Grands Lacs. De plus, nous compléterons cette année l'aménagement du Terminal 2 au Grand Quai du Port de Montréal, un espace urbain unique dans la métropole qui est maintenant ouvert au grand public. », déclare Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Pour consulter l'horaire des arrivées et des départs de la saison 2019, visitez le site Internet suivant : croisières/horaires.

À propos de Croisières Montréal

Croisières Montréal regroupe autour de l'Administration portuaire de Montréal et de Tourisme Montréal cinq autres associations et organismes locaux : Aéroports de Montréal, la Société du Vieux-Port de Montréal, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, l'Association des hôtels du Grand Montréal et la Ville de Montréal. Pour plus d'information sur les croisières à Montréal, visitez le site croisieresmontreal.com .

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

