Les mauvaises routes coûtent un bras, une jambe, et parfois une roue!

QUÉBEC, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Voter à Pires routes académie, ça ne coûte rien. Par contre, rouler dans un profond nid-de-poule, ça peut coûter un bras, une jambe, une roue et même plus. C'est clair, les pires routes, ça coûte cher!

Consulter le top 10 préliminaire des pires routes du Québec ou contacter l'équipe de communications pour les palmarès régionaux.

Pas moins de 30 % des automobilistes québécois ont dû payer des réparations sur leur véhicule après avoir roulé dans un nid-de-poule au cours des 5 dernières années. À l'échelle du Canada, les nids-de-poule entraînent 1,4 milliard de dollars en dommages par année aux automobiles1.

«On note une tendance depuis deux hivers: à partir de février, on a un bon volume pour des réparations de jantes et des pneus éclatés», rapporte Stéphane Poirier, directeur du réseau de détail chez Pneus Touchette.

L'hiver a été très dur!

«On le remarque dans notre réseau aux quatre coins du Québec: l'hiver a été très dur et il y avait de l'ouvrage pour les garagistes», confirme Jacques Maheux, directeur du réseau des garages recommandés CAA-Québec. «Quand la route est mauvaise, c'est dur pour la voiture, c'est certain. Quand c'est juste un pneu, on s'en sort à bon compte. Mais si le choc atteint le bas de caisse ou la suspension, on a des réparations qui atteignent facilement les centaines, voire les milliers de dollars.»

Comment négocier un nid-de-poule?

Un bon truc pour bien négocier un nid-de-poule? On tient fermement le volant, on évite les mouvements brusques et on freine avant d'y arriver, et non pendant.

«Il y a des recours pour les automobilistes qui voudraient obtenir une compensation après avoir roulé dans un nid-de-poule, mais c'est quand même complexe. Il faut fournir des preuves. Avant de se lancer, je recommande toujours de vérifier auprès de son assureur. C'est une façon beaucoup plus simple d'obtenir un dédommagement, pour autant que vous ayez une protection pour les dommages causés à votre véhicule, c'est-à-dire que vous soyez assuré ?des deux bords"», souligne Suzanne Michaud, vice-présidente assurances de CAA-Québec.

Votez à Pires routes académie

En votant pour votre candidate cabossée préférée, vous augmentez ses chances de faire partie de la cohorte 2019 qui sera présentée à tout le Québec... en espérant que les projecteurs braqués sur les mauvaises routes inciteront les autorités responsables à prendre les décisions qui s'imposent!

Le boulevard Gouin Est, à Montréal, a pris la tête de la cohorte 2019 de Pires routes académie, suivie de la montée du Bois-Franc, à Saint-Adolphe-d'Howard, après une participation record de plus de 15 000 votes depuis trois semaines. Automobilistes, piétons, cyclistes, routiers et chauffeurs, mobilisez-vous! Votez jusqu'au 24 mai pour les meilleures pires routes et sauvez le réseau routier du Québec!

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'assurance et de l'habitation.

1 Sondage pancanadien mené en 2016 par la CAA.

