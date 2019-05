Avis aux médias - Cérémonie de remise de l'Ordre de Montréal





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentants des médias à la troisième remise des insignes de l'Ordre de Montréal. Au cours de cette cérémonie, la mairesse décernera la plus haute distinction honorifique de la métropole à des personnalités émérites qui ont contribué de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole.

Le titre de commandeur, le grade le plus élevé de l'Ordre, sera remis à Trang Hoang, Jean-Claude Fouron et Joseph Rouleau. Le titre d'officier sera remis à Sylvie Bernier, Madeleine Juneau et Sylvie Rochette, ainsi qu'à Jean Beaudin, René Richard Cyr et Louis Sabourin. Enfin, le titre de chevalier sera attribué à Gina P. Cody, Édith Cyr et Pauline Wong, ainsi qu'à Léopold Beaulieu, Nassib El-Husseini, Paul-André Fortier, Jean-Claude Poitras et Jobie Tukkiapik.

L'Ordre de Montréal sera remis le 17 mai, jour anniversaire de la fondation de la ville.

Date et heure : Le vendredi 17 mai 2019, à 11 h

Lieu : Grand quai du port de Montréal (Salle Le Pavillon)

200, rue de la Commune Ouest

Horaire : 10 h 45 Accueil des médias 11 h 00 Cérémonie de remise des insignes

Allocution de la mairesse de Montréal

Photographies officielles 11 h 45 Séance de prises d'images 11 h 55 Fin de l'événement

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 14:00 et diffusé par :