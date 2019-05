Fusion d'Air Canada et de Transat : le SCFP veillera à ce que le nouvel employeur tienne promesse





OTTAWA, le 16 mai 2019 /CNW/ - Le syndicat qui représente les agents de bord d'Air Canada et d'Air Transat veillera à ce que le nouvel employeur tienne les promesses faites aux employés si la fusion des deux compagnies se réalise.

«?Le président et chef de la direction d'Air Canada, Colin Rovinescu, a déclaré que les employés des deux compagnies bénéficieraient d'une sécurité d'emploi accrue et de meilleures perspectives de croissance?», a rappelé le président de la composante d'Air Canada du SCFP, Wesley Lesosky.

«?Selon le président et chef de la direction de Transat Jean-Marc Eustache, la fusion est le meilleur scénario non seulement pour maintenir, mais pour développer l'entreprise et les emplois?», a ajouté la présidente de la composante d'Air Transat du SCFP, Julie Roberts.

«?Nous allons nous assurer que leurs engagements envers nos membres soient respectés?», ont souligné M. Lesosky et Mme Roberts.

«?Le SCFP est le plus grand syndicat du Canada avec plus de 680?000 membres au pays. Nous allons utiliser cette force collective pour défendre les intérêts de nos membres chez Air Canada et Air Transat?», a déclaré le président national du SCFP, Mark Hancock.

«?Au SCFP, nous combinons nos ressources pour nous entraider. Si nos membres subissent des attaques de l'employeur dans la foulée de la fusion proposée, le SCFP national mettra toute sa puissance à leur service?», a conclu le secrétaire-trésorier national du SCFP, Charles Fleury.

Le SCFP représente plus de 9000 agents de bord chez Air Canada et 2000 agents de bord chez Air Transat.

