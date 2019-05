Une concurrence accrue dans le secteur des services sans fil signifie des forfaits cellulaires moins chers pour les Canadiens





OTTAWA, le 16 mai 2019 /CNW/ - Dans les commentaires qu'il a présentés au CRTC, le Bureau de la concurrence explique avoir constaté que les forfaits de services sans fil sont constamment plus dispendieux dans les régions du Canada où Telus, Rogers et Bell n'ont pas à livrer concurrence à un concurrent régional puissant.

À titre d'exemple, des forfaits de 10 Go sont offerts pour seulement 60 à 75 $ au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan. En comparaison, les mêmes forfaits de 10 Go dans d'autres provinces et territoires peuvent coûter jusqu'à 105 ou 110 $ par mois, soit une différence pouvant atteindre 80 % par rapport aux provinces ayant un concurrent régional puissant.

Des facteurs comme la qualité du réseau, la couverture offerte, les caractéristiques démographiques ou les particularités géographiques n'expliquent pas les différences de prix entre les provinces. Le seul facteur qui explique les différences de prix est la présence d'un puissant concurrent régional.

Il est clair que les Canadiens pourraient bénéficier d'une concurrence accrue dans le marché des services sans fil. Le Bureau de la concurrence a formulé des commentaires détaillés et des suggestions sur la voie à suivre dans le cadre de l'Examen des services sans fil mobiles du CRTC.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre mémoire au CRTC.

Citation

«?Nous plaidons en faveur d'une concurrence accrue dans le secteur des services sans fil afin de réduire les prix et d'accroître les choix pour des services sur lesquels comptent les Canadiens.?»

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Renseignements connexes

Liens connexes

Restez branchés

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

