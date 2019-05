Trente secondes pour remporter un tour de piste Mercedes-AMG sur le circuit officiel du Grand Prix à Montréal





Mercedes-Benz Canada lance le Défi Réflexes de Pros dans lequel le Canadien ou la Canadienne ayant les meilleurs réflexes remportera une expérience exclusive avec Mercedes-Benz Canada qui comprend un tour de piste Mercedes-AMG sur le Circuit Gilles-Villeneuve

TORONTO, le 16 mai 2019 /CNW/ - À travers un jeu-concours en ligne : le Défi Réflexes de Pros, Mercedes-Benz Canada offre la chance aux Canadiens de vivre une nouvelle et passionnante expérience de sport automobile. Inspiré des exercices utilisés par les professionnels de la course automobile pour aiguiser leur coordination main-oeil, leurs réflexes et leur endurance, ce jeu demande aux Canadiens de réagir aussi rapidement que possible aux boutons s'affichant sur leur téléphone ou appareil mobile. Le Canadien ou la Canadienne qui obtiendra le meilleur score dans le cadre de ce défi gagnera une expérience exclusive avec Mercedes-Benz Canada, dont un tour de piste Mercedes-AMG le 6 juin sur le circuit officiel : le Circuit Gilles-Villeneuve.

Les Canadiens ont jusqu'au 29 mai à minuit pour visiter proreactionchallenge.ca et relever le défi de 30 secondes sur leur téléphone intelligent ou tablette. Les participants et participantes n'auront qu'une seule chance pour établir leur score officiel pour le concours, mais le jeu comprend un mode d'échauffement pour s'exercer aussi souvent que nécessaire avant de tenter sa chance de remporter le grand prix.

Le gagnant ou la gagnante du Défi Réflexes de Pros remportera :

Un tour de piste Mercedes-AMG sur le Circuit Gilles-Villeneuve avec un pilote professionnel le 6 juin ;

Accès à un événement spécial le 6 juin au Star Lounge Mercedes-Benz au Circuit Gilles-Villeneuve, où il ou elle pourra observer Valtteri Bottas , pilote de Mercedes-AMG Petronas Motorsport, réaliser un défi réaction en direct.

, pilote de Mercedes-AMG Petronas Motorsport, réaliser un défi réaction en direct. Un vol aller-retour vers Montréal à partir de n'importe quelle grande ville canadienne ainsi que deux nuitées dans un hôtel à Montréal (5 et 6 juin) ;

Les règlements complets sont accessibles à l'adresse suivante : www.proreactionchallenge.ca

Un accès privilégié au Star Lounge Mercedes-Benz pour les détenteurs de billets VIP du 7 au 9 juin

Encore une fois, le Star Lounge Mercedes-Benz sera le lieu le plus effervescent du Circuit Gilles-Villeneuve à Montréal lors du Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada du 7 au 9 juin. Les détenteurs de billets VIP du Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada auront accès à de nombreuses expériences uniques, dont l'occasion de tester leurs réflexes à l'aide d'un appareil d'entraînement. Le pilote Mercedes-AMG Petronas Motorsport Valtteri Bottas établira un temps que les détenteurs et détentrices de billets VIP pourront tenter de battre.

De plus, le Star Lounge Mercedes-Benz présentera des véhicules Mercedes-Benz, un kiosque de tatouage temporaire, une luxueuse terrasse pour se détendre et des confiseries à l'érable de chez Délices Érable & Cie.

