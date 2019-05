Égides - l'Alliance Internationale francophone pour l'égalité et les diversités voit le jour





« La défense des droits des personnes une priorité pour le gouvernement du Québec » a déclaré la ministre

MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault, était de passage au lancement de la nouvelle organisation internationale Égides - l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités, un organisme créé par Montréal International sous le mandat du Gouvernement du Québec.

Elle a profité de sa présence pour réitérer l'engagement du gouvernement du Québec envers les droits LGBTQI (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer et intersexuées) et son intention de contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle l'identité ou l'expression de genre.

Elle a également procédé à l'annonce d'un appel à projets pour l'avancement des droits des personnes LGBTQI à l'international. Une somme de 300 000 $ sera réservée dans le cadre du Programme québécois de développement international. Cet appel répond donc à la volonté du gouvernement du Québec de promouvoir sur la scène internationale la protection des droits des personnes. Il vise à soutenir des projets concrets d'organismes québécois de coopération internationale dans l'espace francophone, mais aussi en Amérique latine et dans les Antilles. Les projets soutenus allieront l'expertise des organismes de coopération internationale québécois et des partenaires à l'étranger.

L'appel à projets sera lancé au début de l'année 2020.

Citation :

« Je suis heureuse de participer au lancement d'Égides - l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités, un organisme qui agira en faveur de la défense des droits des personnes LGBTQI. Je souhaite également réitérer l'appui du gouvernement à l'avancement des droits des personnes LGBTQI et à l'importance de faire la promotion des principes fondamentaux que le Québec souhaite défendre dans le monde, dont l'égalité de tous les citoyens et les citoyennes. Sur le plan international, il faut savoir assurer notre leadership en lien avec les valeurs qui sont les nôtres. J'en profite donc pour annoncer que mon ministère soutiendra un appel à projets sur le thème de la promotion de la diversité sexuelle et de la protection des droits des personnes LGBTQI. C'est un pas de plus pour mettre fin à la discrimination. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

En place depuis 1997, le Programme québécois de développement international poursuit l'objectif de soutenir les initiatives des organismes québécois de coopération internationale favorisant la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités de gouvernance des communautés locales en réponse aux besoins exprimés par ces dernières.

Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille présentement sur deux chantiers importants : le premier est la mise à jour de la Politique internationale du Québec, et le second consiste à préparer une stratégie internationale de conquête des marchés étrangers. Le gouvernement du Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l'international et posera des gestes concrets dans ce sens.

