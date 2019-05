TELUS est #LentrepriseLaPlusGénéreuse





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est fière d'annoncer qu'elle a versé 150 millions de dollars et effectué 1 million d'heures de bénévolat au profit d'organismes de bienfaisance l'an dernier pour créer des collectivités plus saines et plus fortes, devenant ainsi #LentrepriseLaPlusGénéreuse. La valeur de l'aide apportée par TELUS à divers organismes de bienfaisance canadiens depuis 2000 atteint 1,2 milliard de dollars. Cette aide a notamment pris la forme de 690 millions de dollars de dons et de 1,3 million de jours de bienfaisance et de bénévolat.

« Depuis de nombreuses années, nous faisons connaître les nombreuses façons dont TELUS contribue à la vitalité sociale et économique dans les collectivités, notre entreprise étant une pionnière mondiale en socio-capitalisme, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Les entreprises qui adhèrent au socio-capitalisme mettent leur activité principale au service d'un idéal social qui profite à toutes leurs parties prenantes, autant leurs actionnaires et leurs clients que les gens les plus vulnérables. À TELUS, le socio-capitalisme n'est pas accessoire à notre stratégie; c'est au coeur de ce que nous faisons et de la culture que nous incarnons. »

Les comités d'investissement communautaire de TELUS incarnent cet engagement envers la création de collectivités plus dynamiques. Mis sur pied en 2005, les 13 comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses 5 comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Au cours des 14 dernières années, les comités d'investissement communautaire de TELUS ont remis 72 millions de dollars en appui à 7 000 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. Nos comités d'investissement communautaire sont appuyés par la Fondation TELUS pour un futur meilleur, créée l'an dernier pour s'attaquer aux défis socioéconomiques auxquels se heurtent les jeunes Canadiens défavorisés. Le don initial de l'an dernier fait à la Fondation TELUS pour un futur meilleur représente le don le plus important jamais effectué par une société canadienne cotée en bourse et un des plus importants jamais consentis en Amérique du Nord.

Susciter l'espoir dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS

Le mois de mai marque le coup d'envoi de la 14e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS lors desquelles 40 000 membres actuels et retraités de l'équipe TELUS à l'échelle mondiale participeront bénévolement à des milliers d'activités pour aider à bâtir des collectivités plus durables, partout au Canada et ailleurs dans le monde. Dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS, nous suscitons l'espoir et améliorons la vie de milliers de personnes, au Canada et ailleurs dans le monde. En 2018, 36 000 bénévoles de TELUS ont participé aux Journées du bénévolat de TELUS partout au Canada et sont venus en aide à leur collectivité dans le cadre de près de 2 000 initiatives. Ils ont entre autres trié plus de 30 000 kilos de nourriture pour des banques alimentaires, rempli 13 500 sacs à dos de fournitures scolaires destinées aux enfants défavorisés, et servi 127 000 repas sains à des personnes démunies.

« À TELUS, notre culture de bienveillance primée repose sur la détermination sans faille des membres de l'équipe à redonner aux collectivités où nous vivons et travaillons, poursuit Darren Entswistle. Guidés par notre philosophie qui consiste à donner où nous vivons, et grâce à notre technologie, notre sens de l'innovation sociale et notre compassion, nous contribuons à créer des collectivités plus fortes et plus saines, au Canada et ailleurs dans le monde. Jour après jour, je suis fasciné par les efforts que notre équipe déploie, et par leurs formidables retombées sur le plan humain et sur le plan social. En 2018 seulement, nous avons effectué 1 million d'heures de bénévolat et fait don de 150 millions de dollars, ce qui représente pour TELUS un versement de 7 pour cent de ses profits avant impôts à des organismes caritatifs au Canada. Cette détermination de notre équipe à bâtir un monde meilleur renforce notre statut d'entreprise la plus généreuse au monde. »

Avec nos programmes branchés pour l'avenir, nous venons en aide aux Canadiens mal desservis

TELUS est déterminée à mettre à profit sa technologie pour assurer aux populations vulnérables, éloignées et mal desservies l'accès aux personnes, aux données et aux possibilités qui comptent en cette ère de plus en plus connectée. Les programmes Branché pour l'avenir suivants de TELUS ont été mis sur pied dans ce but.

Le programme Internet pour l'avenir permet à 50 000 familles à faible revenu d'obtenir un ordinateur ainsi qu'un accès Internet haute vitesse à prix abordable et leur offre une formation sur les technologies numériques et les outils nécessaires pour évoluer en toute sécurité dans l'univers numérique.

Le programme Mobilité pour l'avenir favorise l'autonomie de 15 000 jeunes qui doivent quitter leur foyer d'accueil au moment de leur majorité, en leur fournissant gratuitement un téléphone mobile et un forfait de 3 Go de données pour qu'ils restent connectés. Il permet aux jeunes adultes vulnérables d'avoir accès aux personnes, à l'information et aux occasions qui comptent le plus pour eux.

Santé pour l'avenir fournit des services médicaux nécessaires, comme des dossiers de santé électroniques, à des personnes vulnérables vivant dans la rue, les réintégrant au système de santé public grâce au déploiement de cliniques mobiles. Celles-ci ont réalisé 12 000 consultations depuis la création du programme, en 2014.

Technologies d'assistance pour l'avenir vient en aide aux personnes vivant avec de graves handicaps physiques en leur offrant une solution TELUS personnalisée, une technologie d'assistance compatible, la formation et le soutien requis pour qu'elles puissent utiliser leur téléphone intelligent ou leur tablette et profiter des mêmes ressources numériques, contacts sociaux, divertissements et renseignements que tout le monde.

Pour en savoir plus sur la détermination de TELUS à redonner, consultez telus.com/plusgenereuse.

À propos de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,5 milliards de dollars et à 14 millions de connexions clients, dont des abonnés aux services mobiles, aux services Internet haute vitesse et aux services TELUS TV et des lignes d'accès au réseau résidentiel. Nous sommes déterminés à mettre notre technologie de calibre mondial au service des gens pour leur apporter des améliorations concrètes dans un monde ultraconnecté. Notre volonté d'accorder la priorité aux clients transparaît dans toutes nos activités et nous a valu de devenir un chef de file en excellence du service à la clientèle et en fidélisation.

Notre équipe TELUS est portée par notre vocation sociale, qui consiste à offrir à tous les Canadiens des occasions sociales, éducatives et liées à santé dans les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. Cette incroyable générosité et ce bénévolat inégalé ont fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com, nous suivre sur Twitter @TELUSnouvelles et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Jacinthe Beaulieu

Relations publiques de TELUS

Jacinthe.beaulieu@telus.com

Communiqué envoyé le 16 mai 2019 à 13:10 et diffusé par :