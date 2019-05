S Block est en voie de devenir le leader du marché de l'industrie de la Blockchain





S Block, la technologie Blockchain originaire de Suède, progresse rapidement dans l'industrie Blockchain et vise à devenir le chef de file du marché dans un avenir proche.

"L'industrie Blockchain a enregistré une série de hausses et de baisses en une période particulièrement brève, créant un sentiment de forte volatilité," affirme le PDG de S Block, Ivan Bolonikhin. "S Block s'efforce d'être différente et nos efforts réussissent indubitablement, comme en témoignent les nombreux retours positifs que nous avons reçus d'établissements réputés sur Wall Street au cours de la Conférence de concertation 2019 qui s'est tenue à New York," a-t-il poursuivi.

Selon son PDG, S Block possède 4 atouts exceptionnels.

S Block est un porte-monnaie d'actifs numériques à valeur ajoutée, alimenté par la technologie mondiale de pointe. La négociation des actifs sera gérée par une organisation de Wall Street de premier plan, avec génération de revenus durable et garantie.

Le second atout clé de S Block est qu'il s'agit de l'un des actifs numériques les plus sûrs disponibles. Cette technologie est basée sur une technologie de sécurité militaire fournie par les Suédois, considérée comme la meilleure au monde. Ses fondateurs prétendent qu'il y a peu de risques que sa sécurité soit compromise.

S Block émerge comme un porte-monnaie d'actifs numériques clairement supérieur et convivial, en comparaison avec d'autres porte-monnaie similaires disponibles sur le marché. Il est conçu non seulement pour soutenir la majorité des cryptomonnaies traditionnelles, mais également des dizaines d'autres cryptodevises de niche.

S Block vise à devenir un porte-monnaie d'actifs numériques fonctionnant en toute équité et transparence. La société souhaite fournir une situation "gagnant-gagnant" à ses investisseurs et mettre en place une culture d'entreprise de partage multi-utilisateurs. Ivan Bolonikhin et son équipe de spécialistes de la technologie Blockchain s'engagent à créer une communauté Blockchain qui fonctionne dans un environnement ouvert et équitable.

A propos de S Block:

S BLOCK est une plateforme de gestion d'actifs numériques à croissance rapide, développée pour l'industrie du Blockchain. Cette plateforme à forte croissance, qui vise à desservir l'écosystème financier numérique, devrait être commercialisé dans un avenir proche. La société possède une excellente culture d'entreprise et une expérience technique de pointe. S Block est prêt à devenir le chef de file du marché de l'industrie Blockchain.

